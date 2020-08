Oö. Volksblatt: "Eine gute Wahl" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 13. August 2020

Linz (OTS) - Mit der Nominierung von Kamala Harris hat Joe Biden eine gute Wahl getroffen. Die Senatorin ist unter den demokratischen Anhängern höchst beliebt. Und selbst unter eingetragenen republikanischen Wählern haben laut aktueller Umfrage 21 Prozent eine gute Meinung von ihr.

Sie erfüllt überdies jene Kriterien, die Biden nicht erfüllen kann:

Mit ihren 55 Jahren ist sie wesentlich jünger als der 77-jährige Präsidentschaftskandidat. Als Tochter zweier Einwanderer steht sie für den sprichwörtlichen amerikanischen Traum: Die Afroamerikanerin war Generalstaatsanwältin und schaffte es bis in den Senat. Zudem strahlt sie Energie, Eloquenz und Stringenz aus – Qualitäten, die Biden mitunter bei öffentlichen Auftritten oder Interviews fehlen. Auch wenn der amtierende US-Präsident Donald Trump abschätzig von einer „Traumgegnerin“ für ihn spricht: Genau die oben angesprochenen Qualitäten sind es, die Harris auch gegenüber Trump besser dastehen lassen. Und wenn Trump ihr gegenüber zu untergriffig agiert, könnte ihm das als Rassismus und Frauenfeindlichkeit ausgelegt werden und letztlich schaden.

Alles in allem ist Harris eine politisch höchst attraktive Kandidatin und dürfte gehörigen Schwung in den Wahlkampf bringen.

