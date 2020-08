Arria stellt neue Technologie für natürliche Sprache zur Unterstützung von erweiterten Analysen und zur Automatisierung von Berichten vor - Nutzung von NLG wird so auf jeder API-basierten Plattform möglich

New York (ots/PRNewswire) - Arria NLG (www.arria.com), ein führender Anbieter von NLG-Technologie (Natural Language Generation), hat die Veröffentlichung von Arria Connect bekannt gegeben, mit dem Unternehmen die Arria-Technologie für natürliche Sprache in ihre Dashboards und Produktangebote einbinden können.

Arria Connect bildet das Fundament für die Unterstützung einer raschen Übernahme von NLG. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die viele Unternehmen derzeit in ihre Arbeitsabläufe integrieren, um ihre Geschäftsmöglichkeiten zu vergrößern, Kosteneinsparungen zu erreichen und ihre Reichweite am Markt auszubauen. Ab sofort ist es für jedes Unternehmen einfach, die Technologie von Arria für natürliche Sprache in ihr eigenes Business-Intelligence- (BI-)Tool, ihr Analyse-Programm, ihre Website oder ihren Workflow zur Prozessautomatisierung einzubinden.

Natural Language Generation ist ein Teilbereich der Künstlichen Intelligenz. Hierbei werden Einblicke aus Quellen mit komplexen Datenmengen gewonnen und diese Informationen dann in geschriebener oder gesprochener Form weitergegeben.

Nahtlose Verbindung mit anderen API-basierten Plattformen

Die offene API-basierte Architektur von Arria macht eine nahtlose Verbindung mit anderen Technologie-Plattformen auf zwei Arten möglich: 1) über einen direkten API-Aufruf von irgendeiner Anwendung aus, die über HTTP kommuniziert; Daten werden aufgenommen und es wird automatisch ein Narrativ zurückgegeben; oder 2) über die Verwendung des Arria Connect Integration Accelerator Kit, um NLG in Software-Plattformen einzubetten und Narrative aufzunehmen. Anwender haben zudem die Möglichkeit, mit den einsatzfertigen NLG-Lösungen von Arria zu arbeiten und diese zu ihren Zwecken einzurichten.

Entwickler ohne Erfahrungen mit NLG können auf die bereits fertigen Bibliotheken von Arria Connect zurückgreifen und diese einfach einbinden, anstatt solche selbst von Grund auf aufzubauen. Neben den einsatzfertigen NLG-Lösungen von Arria bietet Arria Connect außerdem eine Beispielimplementierung für NLG, Beispielcode und ein vollständiges Dokumentationsset.

Innerhalb von Sekunden brauchbare Ergebnisse

Die Einbindung von datengestützten Narrativen zusammen mit visuellen Analysen bringt einen unmittelbaren Mehrwert und sorgt für eine bessere Bedienerfreundlichkeit, was wiederum zu einer breiteren Akzeptanz beim Einsatz von Business Intelligence im gesamten Unternehmen führt. Jeder mit durchschnittlichen Kenntnissen, und nicht nur Finanzanalysten, kann das nachvollziehen und mit Unterstützung des Narrativs verstehen, was die Zahlen bedeuten. Und wenn für das Treffen von Entscheidungen schnelle Informationen entscheidend sind, dann erhält man dank der Effektivität von NLG innerhalb von Sekunden brauchbare Ergebnisse und muss nicht stunden- oder gar tagelang darauf warten.

Nutzer von BI-Software konnten bereits die Vorteile kennenlernen, welche die in natürlicher Sprache geschriebene Analysen auf ihren Dashboards mit sich bringen. Menschen verstehen nun mal am besten anhand von Geschichten. Wenn jemand auf dem Dashboard die Geschichte lesen kann, die die Daten erzählen, und dazu noch eine Visualisierung der Daten sehen kann, kann er oder sie leichter die Bedeutung erfassen und die wichtigsten Erkenntnisse herausfinden, die sich in den Daten verstecken.

Ganz ähnlich kann Arria Connect zusammen mit Softwareprogrammen für pharmazeutische Daten, Verkaufsberichte oder für jeden anderen geschäftlichen Gebrauch genutzt werden, wo eine Anwendung oder eine Website mit unmittelbar erzeugten Narrativen in Textform verbessert werden kann.

Sharon Daniels, CEO von Arria, erläutert: "Arria Connect ist für Unternehmen eine Möglichkeit, um unmittelbar einen Mehrwert zu erzielen und sich von ihrer Konkurrenz abzuheben, ihren Kundestamm zu vergrößern und der Technologiekurve immer einen Schritt voraus zu sein." Mit dem Integration Accelerator Kit wird die Entwicklungsarbeit beschleunigt und die Zeit bis zur Marktreife verkürzt. Sie müssen nicht extra ein Arbeitsteam zusammenstellen und die gesamte Lernkurve beim Aufbau eines NLG-Systems durchlaufen - die Technologie ist bereits da, sie hat sich bewährt und ist weltweit im Einsatz."

Die Veröffentlichung von Arria Connect findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Arria sein Technologie-Paket für ein breites Spektrum von Anwendungsfällen erweitert. Während die Haupttechnologie von Arria und deren Einbindung Unternehmen dabei hilft, NLG für ihre Datenblätter, Business-Intelligence-Dashboards, den Austausch über Sprach- und Chat-Funktionen und die Abläufe für Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) einfach zu implementieren, ist das Arria-Connect-Angebot dafür gedacht, dass die Integrationskapazitäten direkt den Entwicklern zur Verfügung steht, die NLG in ihre eigenen Produkte einbauen wollen.

Arria NLG stellt eine Form der Künstlichen Intelligenz dar, mit der strukturierte Daten in natürliche Sprache umgewandelt werden. Mithilfe von Datenanalysen, Wissensautomatisierung, Spracherzeugung und der Bereitstellung von maßgeschneiderten Informationen, ahmt die Arria-Software die menschliche Vorgehensweise bei fachgerechter Bewertung von Daten und deren Austausch mit anderen nach. Arria wandelt Daten dynamisch in ein Narrativ um - gesprochen oder in Textform - und zwar mit der Geschwindigkeit einer Maschine und im großen Maßstab.

Die API-Architektur von Arria ermöglicht eine nahtlose Integration in jede BI-, RPA- oder VOICE-Plattform. Bei Arria konzentriert sich das weltweit umfangreichste Wissen zu NLG und das Unternehmen verfügt über ein wachsendes Portfolio an Patenten, mit 32 Patenten, die für NLG grundlegend sind.

