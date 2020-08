Mehr als 1000 Wohnungen bei der digitalen Wohnmesse

Bei der größten österreichischen digitalen Wohnmesse am 5. September 2020 präsentiert die Immobilienbranche aktuelle Projekte, Wohnungen und Häuser. Der Eintritt ist frei.

Die Vertriebsmitarbeiter der Aussteller werden als „Immo-Avatare“ in den Messestand integriert. So kann der Messebesucher mit jedem Aussteller real-time in persönlichen, direkten Kontakt treten und mittels Video-Chat alle Details zum Wunschprojekt sofort erfragen. Sebastian Berloffa

Wien (OTS) - Eine neue Ära in der Wohn- und Immobilienwelt hat begonnen. Der Trend zur digitalen Messe hat nun auch mit einem großen Angebot die Immobilienbranche erreicht.

Die Erste Wohnmesse .digital öffnet am 5. September, von 10.00 bis 18.00 Uhr, ihre digitalen Pforten für die zahlreich erwarteten Besucher. Große Bauträger, namhafte Immobilienmakler und zahlreiche Immobilien-Dienstleister sind mit ihren Wohnungen, Häusern und Expertisen auf der Messe vertreten. Unter anderem sind die BUWOG, EHL, Glorit, Seeste, s REAL, Aprom, BRIX29, s Bausparkasse, Otto, uvm. auf der größten digitalen Wohnmesse mit über 1000 Wohnungen vertreten. Der regionale Fokus liegt primär bei Wien und Niederösterreich, wobei auch spannende Projekte aus der Steiermark und dem Burgenland zu finden sein werden.

Jeder Besucher kann völlig kostenlos – bequem vom Sofa aus und im Kreise der Familie – den ganzen Tag durch die digitalen Messestände schlendern und alles über die derzeitigen Wohnprojekte am Markt erfahren. Dabei steht die persönliche Beratung im Mittelpunkt. Dass dies kein Widerspruch ist, erklärt Sebastian Berloffa, Head of Digital Marketing bei „enteco“ so: „Die Vertriebsmitarbeiter der Aussteller werden als „Immo-Avatare“ in den Messestand integriert. So kann der Messebesucher mit jedem Aussteller real-time in persönlichen, direkten Kontakt treten und mittels Video-Chat alle Details zum Wunschprojekt sofort erfragen.“

Tickets sind kostenlos unter www.erstewohnmesse.digital ab jetzt erhältlich.

