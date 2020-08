NEOS fordern am Tag der Jugend echte Chancengerechtigkeit

Yannick Shetty: „Junge Menschen brauchen neue Zuversicht statt Zukunftsängste.“

Wien (OTS) - „Jugendliche verdienen endlich Chancengerechtigkeit: Die beste Bildung, echte Perspektiven am Arbeitsmarkt und die Möglichkeit, ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten“, sagt NEOS-Jugendsprecher Yannick Shetty anlässlich des heutigen Tages der Jugend. „Besonders die junge Generation zahlt drauf. Die bisher schon prekäre Situation am Arbeitsmarkt hat sich durch die Corona-Krise und ihre wirtschaftlichen Folgen nur noch verschlechtert. Die Bundesregierung lässt die Jungen allein und schlägt sich durch ihre Untätigkeit auf eine Seite des Generationenvertrages. Junge Menschen brauchen aber genau jetzt neue Zuversicht statt Zukunftsängste.“

Bildung als Schlüssel zu selbstbestimmtem Leben

Es müsse, so Shetty, nachhaltig in Qualifizierungsmaßnahmen investiert werden, um vor allem junge Menschen schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. „Arbeitsmarktpolitik bedeutet Bildungspolitik. Hier ist noch reichlich Luft nach oben, denn eine Taskforce für Jugendbeschäftigung, die die Bundesregierung seit Anfang Juni zum wiederholten Mal präsentiert, ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein - denn es gibt zu wenig Lehrstellen für zu viele Suchende, weil es Türkis-Grün bis heute nicht geschafft hat, die Lehre für Unternehmen zu attraktivieren.“

Welche Bildungskarriere und damit auch welchen beruflichen Lebensweg junge Menschen einschlagen, dürfe überdies nicht mehr länger von der beruflichen Situation und dem sozioökonomischen Hintergrund der Eltern abhängen. Shetty: „Wir müssen die individuellen Talente fördern, egal, aus welcher Familie jemand kommt. Jede und jeder Jugendliche verdient die beste Bildung.“

