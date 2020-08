Holzleitner zu Int. Tag der Jugend: Kraftpaket für junge Menschen dringend erforderlich

Allen jungen Menschen Chance auf Ausbildung garantieren – Lehrplatzgarantie – ordentliche Entlohnung

Wien (OTS/SK) - Den Internationalen Tag der Jugend nimmt SPÖ-Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner zum Anlass, um neuerlich auf die Situation Lehrstellensuchender aufmerksam zu machen. „Wir wollen, dass alle Jugendlichen im Herbst eine Lehrstelle bekommen. Die SPÖ fordert daher eine Aufstockung der Lehrstellen in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten um 5.000 Plätze“, sagt Holzleitner. Es soll aber auch die öffentliche Hand vermehrt Lehrstellen anbieten, die Ausbildungsgarantie bis 25 wieder eingeführt und die Halbierung der Lehrlingsentschädigung in überbetrieblichen Lehrwerkstätten wieder zurückgenommen werden.****

„Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Österreich im Vergleich zum EU-Durchschnitt um ein Vielfaches angestiegen. Wir alle wissen, dass die Situation für viele Lehrstellensuchende im Herbst sehr schwierig wird. Es muss daher jetzt gehandelt werden – so wie die SPÖ das unter anderem in ihrem ‚Kraftpaket Österreich‘ dargelegt hat“, mahnt Holzleitner Maßnahmen der Regierung ein. „Aber die bisherigen Erfahrungen zeigen leider, dass die Jugendarbeitslosigkeit der türkis-grünen Regierung, der es nur um reine PR-Politik geht, kein Anliegen ist.“ (Schluss) up/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at