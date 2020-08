2. Bezirk: „Wien wie noch nie“ im Kino am Augartenspitz

Karten: 8,50 Euro, Auskunft: Telefon 0800 808 133 (ab 14.00 Uhr)

Wien (OTS/RK) - In der Saison 2020 bietet das „Filmarchiv Austria“ noch bis Sonntag, 16. August, ein liebevoll zusammengestelltes Programm mit dem vielversprechenden Titel „Wien wie noch nie“. Die abendlichen Film-Vorführungen unter freiem Himmel gehen im „Filmarchiv“-Garten am so genannten „Augartenspitz“ (2., Obere Augartenstraße 1) über die Bühne. Beginn ist jeweils um 21.00 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 8,50 Euro (Ermäßigung für CLUB WIEN, u.a.: 7 Euro). Heute, Mittwoch, ist im Freiluft-Kino der Film „Aus der Zeit“ (A 2006, Regie: Harald Friedl, 83 Min.) zu sehen, der in einer „Lebens- und Stadtgeschichte“ dem Publikum 4 Wiener Traditionsgeschäfte und ihre Eigentümer vorstellt. Am Donnerstag, 13. August, thematisiert der Streifen „Asphalt“ (A 1951, Regie: Harald Röbbeling, 87 Min.) missliche Schicksale 5 junger Menschen, basierend auf den Unterlagen von Fürsorge und Polizei.

Infos und Reservierungen: reservierung@filmarchiv.at

Am Freitag, 14. August, präsentiert das „Filmarchiv Austria“-Team die Produktion „Obszön – Der Fall Peter Herzl“ (A/BRD 1981, Regie: Hans-Christof Stenzel, 97 Min.). Dieser Film wird als eine „schmissig-zotige Polit-Thriller-Satire“ beschrieben. Nähere Informationen über die Vorstellungen am „Augartenspitz“ erfragen Interessierte per E-Mail: reservierung@filmarchiv.at.

Allgemeine Informationen:

Filmarchiv Austria: www.filmarchiv.at



Kulturelle Projekte im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

