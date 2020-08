Bereits über 2.000 Beherbergungsbetriebe nehmen an kostenlosen Testungen teil

Kraus-Winkler: Transparenter Überblick zur Mitarbeiter-Testung im Tourismus ist weiterer Schritt zur Einschränkung der Pandemie

Wien (OTS) - „Mit den nun regelmäßig veröffentlichten Zahlen wird deutlich, dass sich die heimischen Beherbergungsbetriebe und ihre Mitarbeiter ihrer Verantwortung in Zeiten einer Pandemie bewusst sind,“ kommentiert Susanne Kraus-Winkler Obfrau des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die heute veröffentlichten Testungszahlen der Initiative „Sichere Gastfreundschaft – Testangebot Tourismus“. Seit Einführung des Test-Vollbetriebs wurden österreichweit insgesamt 65.002 Testungen durchgeführt, 2256 Tourismus-Betriebe nehmen bisher an dem Programm teil. Auch die vielen positiven Rückmeldungen der teilnehmenden Betriebe bestätigen, dass das Testungs-Projekt für Hotellerie-Betriebe nun sehr gut angelaufen ist, so Kraus-Winkler.

Mit der von der Bundesregierung eingerichteten Initiative können sich Beschäftigte von gewerblichen Beherbergungsbetrieben seit Anfang Juli regelmäßig freiwillig auf den Erreger SARS-CoV-2 testen lassen. „Alle teilnehmenden Betriebe tragen so aktiv und verantwortungsbewusst zum frühzeitigen Erkennen und zur Eindämmung von Covid-19 bei und leisten damit einen sichtbaren Beitrag für einen unbeschwerten und möglichst sicheren Urlaub in Österreich“, betont Kraus-Winkler. Künftig werden wöchentlich die aktuellen Testungszahlen des Programms vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus veröffentlicht. Über eine Österreich-Landkarte wird angezeigt, in welchem Bundesland wie viele Testungen gemacht wurden und wie viele Tourismus-Betriebe am Programm teilnehmen. Kraus-Winkler: „Damit wird ein transparenter Überblick für alle geschaffen. Die vom Bund geförderten Testungen geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit über ihren Gesundheitszustand, helfen Gäste besser zu schützen und ermöglichen es Betrieben, im Fall des Falles schnell und frühzeitig zu reagieren.“

Sämtliche Informationen zu dem Testprogramm sind auf der Plattform https://bit.ly/30N6Zmr zu finden. (PWK357/ES)





Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe