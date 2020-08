AVISO: Bundespräsident Van der Bellen und dt. Bundespräsident Steinmeier besuchen Jubiläums-„Jedermann“

Wien (OTS) - Auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen werden der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit Doris Schmidauer und Elke Büdenbender am 22. August 2020 den Jubiläums-„Jedermann“ am Salzburger Domplatz besuchen.

Hugo von Hofmannsthals Stück „Jedermann“ hatte genau vor 100 Jahren, am 22. August 1920, in der Regie von Max Reinhardt seine Festspielpremiere am Salzburger Domplatz. Das ist zugleich der Gründungstag der Salzburger Festspiele.

Am Vormittag werden die beiden Präsidentenpaare das Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Christian Thielemann im Großen Festspielhaus besuchen. Neben einem Vier-Augengespräch steht noch ein Besuch der Ausstellung „Orte des Exils“ im Museum der Moderne auf dem Programm.

