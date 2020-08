Schieder: Die Welt auf links drehen!

Am 13. August ist internationaler Linkshänder-Tag - Es braucht Bewusstsein für Bedürfnisse linkshändig begabter Menschen

Wien (OTS/SK) - Zum morgigen internationalen Linkshänder-Tag am 13. August erinnert Linkshänder und SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament Andreas Schieder an die zahlreichen Barrieren und Probleme, denen LinkshänderInnen bis heute im Alltag gegenüberstehen: "Unsere Alltagswelt ist komplett rechtshändig dominiert, so werden die Bedürfnisse der circa 15 Prozent linkshändig begabten Menschen ignoriert. Den Linkshänder-Tag müssen wir dazu nutzen, auf die Bedürfnisse von LinkshänderInnen aufmerksam zu machen." ****

"Gerade der Umgang mit Maschinen und Werkzeugen, denken wir an Fotoapparate, Scheren oder Dosenöffner, ist meistens auf die Verwendung durch RechtshänderInnen ausgelegt. Produkte für LinkshänderInnen gibt es oft nicht, oder sie sind empfindlich teurer. Die Produktdesign-Abteilungen der Hersteller wären hier gefordert umzudenken und soziale Inklusion vorzuleben, indem Produkte entwickelt werden, die besser mit beiden Händen bedient werden können", so Schieder. Aber auch im Bereich der frühkindlichen Erziehung und in der Schule besteht Handlungsbedarf: "Auch wenn Kinder glücklicherweise nicht mehr zwanghaft auf rechts umgeschult werden, übt eine komplett rechtshändig orientierte Lernumgebung Druck aus. Nur wenn Linkshändigkeit früh erkannt und gefördert wird, schaffen wir optimale Entwicklungschancen für alle Kinder."

Schieder abschließend: "Höchste Zeit die Welt der RechtshänderInnen auf links zu drehen, um die Bedürfnisse aller Menschen in der Erziehung und im Alltag zu berücksichtigen." Informationen und Tipps bietet dazu in Österreich auch der Verein linke Hand (www.linkehand.at). (Schluss) up/jf/mp

