Das Ö3-Feuerwehrfest am 15. August

Freihits für alle! Einen Tag lang nur Musikwünsche für die freiwilligen Helfer/innen der Ö3-Gemeinde – am Samstag, den 15.8. von 9.00-19.00 Uhr im Hitradio Ö3

Wien (OTS) - Ein Sommer ohne Zeltfest ist kein richtiger Sommer. Denn es geht nicht nur um den Spaß, sondern oftmals auch um das Geld, das mit diesen Festen eingenommen wird und das den vielen Organisationen dabei hilft, ihre Aufgaben zu erfüllen. Hitradio Ö3 will mit allen freiwilligen Organisationen, Vereinen und Helfer/innen – also einfach allen, die so viel Gutes für unser Land tun – feiern. Deshalb wird Ö3 am Samstag, den 15. August zum größten Zelt Österreichs, zwar rein virtuell aber dafür mit der besten Playlist aller Zeiten. Den ganzen Tag lang (von 9.00-19.00 Uhr) werden ausschließlich Musikwünsche von und für die freiwilligen Helfer/innen der Ö3-Gemeinde gespielt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen übernimmt Ehrenschutz

Dem Bundespräsidenten liegt das Ehrenamt sehr am Herzen und er übernimmt gern den Ehrenschutz für das Ö3-Feuerwehrfest. Im Ö3-Wecker bedankt sich Alexander Van der Bellen bei allen Helfer/innen für ihren Einsatz: „Das Ö3-Feuerwehrfest ist ein Fest für alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in ganz Österreich. Und ich möchte mich für ihren unermüdlichen Einsatz sehr herzlichen bedanken. Ich übernehme deshalb sehr gern den Ehrenschutz für das Ö3-Feuerwehrfest. Dieses Fest haben sie sich wirklich verdient.“

Freihits für alle!

Musikwünsche von und für die freiwilligen Helfer/innen können so deponiert werden:

- Telefonisch unter 0800 600 600 (kostenlos aus ganz Österreich)

- Per E-Mail an feuerwehrfest @ oe3.at

- Online auf der Ö3-Homepage

Moderiert wird das Ö3-Feuerwehrfest von Sheyda Kharrazi (9.00-12.00 Uhr), Sandra König (12.00-16.00 Uhr) und Christina Pausch (16.00-19.00 Uhr). Ein Fest für alle freiwilligen Helfer/innen in diesem Land!

