Messner und Huber bei „Stöckl.“

Am 13. August um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Sommer stehen besondere Highlight-Sendungen des Nighttalks „Stöckl.“ zum Wiedersehen auf dem Programm. Wie am Donnerstag, dem 13. August 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 jene mit Extrembergsteiger und Abenteurer Reinhold Messner, der auf Mediziner und Theologe Johannes Huber trifft. Im Gespräch über Grenzerfahrungen und Höhen und Tiefen des Lebens zeigt Reinhold Messer sehr persönliche Seiten von sich und beschreibt wie er, der als Erster alle 14 Achttausender bestieg, heute mit seiner Teenager-Tochter, die bei der „Fridays for Future“-Bewegungen engagiert ist, über seinen Fleischkonsum und seine Fluggewohnheiten streitet. Johannes Huber beleuchtet aus medizinischer Sicht, was Schicksal bedeutet und inwiefern unter anderem auch die Ahnen die Genetik und damit auch das Schicksal eines Menschen beeinflussen. Zwei spannende Persönlichkeiten im philosophischen Austausch über Grenzgänge und die Frage, wie wir unser Leben und die Welt verändern können.

