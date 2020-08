Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Vom 12. August 2020, Stand 8 Uhr

Wien (OTS/RK) - Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus:

Stand Mittwoch, 12. August 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 5.746 positive Testungen bestätigt. Begründet wird die Zahl der 91 neuen positiven Befunde mit der überdurchschnittlich hohen Zahl an eingemeldeten Befunden an diesem Tag (2.760). Ihnen stehen 81 Genesene gegenüber. Die Zahl der positiven Befunde pro 100 Tests gehört an diesem Tag zu den niedrigeren August-Werten.

01.08. - 4,7 positive Befunde pro 100 Tests

02.08. - 3,8 positive Befunde pro 100 Tests

03.08. - 2,5 positive Befunde pro 100 Tests

04.08. - 1,6 positive Befunde pro 100 Tests

05.08. - 0,9 positive Befunde pro 100 Tests

06.08. - 4,4 positive Befunde pro 100 Tests

07.08. - 1,4 positive Befunde pro 100 Tests

08.08. - 5,5 positive Befunde pro 100 Tests

09.08. - 3,7 positive Befunde pro 100 Tests

10.08. - 3,5 positive Befunde pro 100 Tests

11.08. - 3,3 positive Befunde pro 100 Tests

Die meisten Infektionen im August finden innerhalb der Familie/des Haushalts (47,7%) statt. Gefolgt von Infektionen am Arbeitsplatz (20,6%) sowie Infektionen von ReiserückkehrerInnen (8,7%), wobei bei letzteren eine steigende Tendenz festgestellt wird. Der Anteil an Kontaktpersonen der Stufe 1, ist im August mit 73,1% überdurchschnittlich hoch. Das sind alleine im August 387 Fälle, die ohne die offensive Wiener Teststrategie unentdeckt geblieben wären.

Damit hat das Bundesland Wien mit insgesamt 251.162 Tests als erstes Bundesland die Viertel-Million-Grenze überschritten. Auch im internationalen Vergleich testet Wien überdurchschnittlich viel. Bei den Tests pro 1 Million EinwohnerInnen testet Wien um 27% mehr als Deutschland, 33% mehr als die Schweiz und 55% mehr als Frankreich.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert seit dem 25. Juli 204. 4.795 Personen sind genesen.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 1.320 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Corona-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien unter http://www.wien.gv.at/coronavirus

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Sprecher des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien

Tel.: 0676 8118 64528



PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse