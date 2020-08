2,5 Millionen Portionen: „Essen auf Rädern“ auch im Jahr 2019 gerne in Anspruch genommen

LR Teschl-Hofmeister: Bedarf konnte auch 2019 gut gedeckt werden

St. Pölten (OTS/NLK) - Dem Land Niederösterreich ist es ein Anliegen, mit der Förderung der Aktion „Essen auf Rädern“ die Zustellung von Menüs an ältere, kranke oder pflegebedürftige Menschen zu unterstützen. Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zieht Bilanz für das Jahr 2019: „Die Initiative ‚Essen auf Rädern‘ erleichtert zahlreichen Personen den Alltag und ermöglicht vielen den Wunsch, auch im hohen Alter so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen zu können, indem sie die Verpflegung direkt vor die Haustüre liefert. Ich freue mich, dass die Aktion auch im Jahr 2019 wieder so gerne von unseren Bürgerinnen und Bürgern angenommen wurde.“ Im Jahr 2019 wurden rund 2,5 Millionen Portionen direkt an die Haustür der Niederösterreicher gebracht, die Förderung seitens des Landes Niederösterreich dafür betrug mehr als 1,6 Millionen Euro.

Die Aktion „Essen auf Rädern“ wird seit 1978 angeboten. Bis in das Jahr 2010 stieg die Nachfrage stetig an, seither bleibt sie annähernd gleich. Das Land Niederösterreich gewährt Zuschüsse zu den Zustellungskosten der Menüs. So wurde im Jahr 2019 für die Zustelldienste pro Portion eine Förderung von 0,76 Euro geleistet. Ab der 7.000. Portion reduziert sich dieser Beitrag auf 0,55 Euro.

Die Aktion „Essen auf Rädern“ umfasst die Zubereitung und Zustellung von Menüs und ermöglicht damit vielen älteren Menschen ein möglichst langes Wohnen in den eigenen vier Wänden. In Niederösterreich wird die Leistung in 129 Gemeinden und von 139 anderen Rechtsträgern wie etwa dem NÖ Hilfswerk, der NÖ Volkshilfe, dem Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund, den Pfarren oder von Sozialhilfevereinen durchgeführt. Das Menüangebot ist je nach Anbieter unterschiedlich. Meist gibt es die Wahl zwischen Normalkost, Schonkost, Diabetikerkost und fleischloser Kost.

„In Niederösterreich finden wir ein flächendeckendes Angebot für die Aktion ‚Essen auf Rädern‘. Der Bedarf konnte dank dem Einsatz der Gemeinden und der Rechtsträger auch im Jahr 2019 wieder ausreichend gedeckt werden. Als Land Niederösterreich unterstützen wir sehr gerne mit den unterstützenden Förderleistungen“, so das Resümee der Landesrätin.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse