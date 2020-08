Florian Scheuba und Angelika Niedetzky zu Gast beim „Reichenauer Kultursommer 2020“

St. Pölten (OTS) - Am kommenden Freitag, dem 14. August 2020, gastiert Florian Scheuba mit seinem Programm „Special“ beim Reichenauer Kultursommer 2020 der Arbeiterkammer Niederösterreich im Seminar-Park-Hotel Hirschwang. Der mehrfach preisgekrönte Kabarettist spielt, liest, erzählt und präsentiert seine Lieblingstexte aus fünfunddreißig Jahren unerschrockenen Kampfes an der Satire-Front. Ein Abend mit Parodien, Sketchen, Kolumnen und Tagesaktuellem.



Am Samstag, dem 15. August, begeistert dann Angelika Niedetzky mit ihrem Programm „PATHOS“ die Festspiel-Gäste. In ihrem 4. Soloprogramm beleuchtet Angelika Niedetzky altbekannte Fehler des Alltages mit enormem Schwung und viel Leichtigkeit.



Der „Reichenauer Kultursommer 2020“ findet noch bis einschließlich 29. August 2020 im Seminar-Park-Hotel Hirschwang, Trautenberg-Straße 1, 2651 Marktgemeinde Reichenau an der Rax statt.

Alle Tickets im Rahmen der Festspiel-Reihe kosten nur € 25,-. Restkarten und Informationen unter www.kultursommer.co.at bzw. Tel.: 05 7171 21800





