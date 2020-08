Corona-Testungszahlen im Tourismus werden ab sofort regelmäßig veröffentlicht

Initiative "Sichere Gastfreundschaft - Testangebot Tourismus": Bisher mehr als 60.000 Testungen in 2.256 Betrieben durchgeführt

Wien (OTS) - Österreich zählt auch in Zeiten des Corona-Virus zu den schönsten Urlaubsländern der Welt. Gerade in der laufenden Sommersaison ist es essentiell, dass sich Gäste wie auch Gastgeber wohl und sicher fühlen können. Darum hat die Bundesregierung ein österreichweites Programm zu präventiven Testungen von Beschäftigten in gewerblichen Beherbergungsbetrieben eingerichtet. Seit 1. Juli können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die Kosten werden vom Bund mit maximal 85 Euro pro Testung (inklusive Abstrichnahme und Logistik) gefördert. Dafür stellt die Bundesregierung 150 Mio. Euro zur Verfügung. "Durch unser Programm stärken wir den Urlaubs- und Tourismusstandort Österreich. Das Angebot von präventiven Testungen für eine ganze Branche ist international einzigartig und trägt zu noch mehr Sicherheit bei", betont Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Mit Stand 11.8.2020 wurden seit Einführung des Test-Vollbetriebs österreichweit mehr als 60.000 Testungen durchgeführt, 2.256 Tourismus-Betriebe nehmen bisher an dem Testprogramm teil.

Um Gästen, Gastgebern und der Bevölkerung einen transparenten Überblick zu geben, veröffentlicht das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ab heute regelmäßig die Testungszahlen im Rahmen der Initiative "Sichere Gastfreundschaft – Testangebot Tourismus". Die Daten stehen ab sofort auf der Plattform www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung zur Verfügung und werden wöchentlich jeweils am Mittwoch Vormittag aktualisiert. In Form einer Österreich-Landkarte ist sichtbar, in welchem Bundesland wie viele Testungen gemacht wurden und wie viele Tourismus-Betriebe am Programm teilnehmen. "Mit dem Testprogramm und diesem Infoservice zählt Österreich zu den internationalen Vorreitern, wir schaffen damit noch mehr Sicherheit und Transparenz für alle Beteiligten", so Köstinger.

