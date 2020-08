Huawei arbeitet mit Merriam-Webster zusammen, um Benutzern der AppGallery eine Wörterbuch-App der Weltklasse zu bieten

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Merriam-Webster-Wörterbuch-App ist jetzt auf Huawei-Geräten verfügbar, mit einem exklusiven Aktivierungsangebot zur Förderung der Weiterbildung

Die bewährte und nützliche Wörterbuch-App von Merriam-Webster ist jetzt in der AppGallery verfügbar. Als Wörterbuchverlag, der Millionen von Menschen hilft, Sprache besser zu verstehen und anzuwenden, ist Merriam-Webster seit über 180 Jahren Amerikas führender Sprachanbieter und verfügt über eines der weltweit größten Teams professioneller Wörterbuchautoren und -redakteure.

Neben vollständigem Zugang zu allen Definitionen bietet die App einen integrierten Thesaurus, Aussprache-Audiodateien von Englisch-Muttersprachlern und Beispielsätze, um zu verstehen, wie die Wörter im Kontext verwendet werden.

"Ein Ziel von Merriam-Webster ist es, Menschen dabei zu helfen, Sprache besser zu verstehen und einzusetzen, damit sie besser mit der Welt kommunizieren können", erklärte Sal DeSpirito, Global Senior Vice President für den Bereich Marketing und Geschäftsentwicklung von Britannica und Merriam-Webster. "Daher freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Huawei, um mehr Menschen weltweit verlässliche Definitionen und Sprachinhalte zugänglich zu machen."

Integrierte Wortspiele und Quizfragen machen den Wortschatzaufbau zum Vergnügen, während das beliebte "Wort des Tages" durch klare Definitionen und interessante Fakten zum Lernen anregt. Von nützlichen praktischen Begriffen bis hin zu höchst ungewöhnlichen und verspielten Wörtern gibt es dabei immer etwas Neues zu lernen.

Benutzer, die sich bei der Schreibweise eines Wortes unsicher sind, können diese mit der exklusiven Sprachsuchfunktion der Dictionary-Merriam-Webster-App nachschlagen. Sie ermöglicht es den Benutzern, sich den gesprochenen Begriff zusammen mit seinen Definitionen und Synonymen durch einfaches Sprechen in das Mikrofon präzise und effizient wiedergeben zu lassen.

Ab heute können Huawei-Benutzer[1], die Dictionary-Merriam-Webster herunterladen und ihr Konto bis zum 31. Oktober[2] aktivieren, ein exklusives Geschenkpaket einlösen, das 12 Monate lang die Premium-Funktionen freischaltet. Dieses Geschenk, das nur durch die Partnerschaft zwischen AppGallery und Merriam-Webster erhältlich ist, wird für alle Schülerinnen und Schüler hilfreich sein, insbesondere im kommenden Schuljahr.

Premium-Benutzer des Merriam-Webster-Wörterbuchs profitieren von einem werbefreien, optimierten Nutzererlebnis mit Offline-Zugriff auf Definitionen und Synonyme, sodass sie jederzeit und überall Wörter nachschlagen können

AppGallery - einer der 3 führenden App-Marktplätze weltweit

Als einer der drei führenden App-Marktplätze weltweit ist die AppGallery in mehr als 170 Ländern und Regionen verfügbar. So verbindet sie 650 Millionen Nutzer mit dem intelligenten und innovativen Ökosystem von Huawei. Die AppGallery gewährleistet nicht nur Datenschutz und Sicherheit, sondern bietet auch einzigartige Funktionserlebnisse und eine verbesserte App-Suche. Dazu bündelt sie qualitativ hochwertige, weltweit beliebte Apps aus 18 Kategorien, darunter Nachrichten, soziale Medien und mehr

[1] Die Aktion wird für englischsprachige Länder in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten angeboten.

Nahen Osten angeboten.

[2] Die Geschenkpakete werden nach Reihenfolge der Aktivierung vergeben. Alle Aktivierungscodes müssen vor dem 31. Oktober 2020 aktiviert werden. Benutzer können die Mitgliedschaft nicht regionenübergreifend aktivieren. So können beispielsweise Benutzer mit Sitz in Europa ausschlie?lich den Aktivierungscode aus dem Codepaket für Europa verwenden. Das Geschenkpaket gilt nicht für Dictionary-Merriam-Webster-Konten, die innerhalb des letzten Monats ein Premium-Abonnement abgeschlossen haben.

Premium-Abonnement abgeschlossen haben.



