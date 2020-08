Disoski/Grüne: Wichtige frauenpolitische Schwerpunktsetzung in Arbeitsstiftung

50 Prozent der AMS-Mittel für Frauen

Wien (OTS) - „Als Frauensprecherin der Grünen ist mir die frauenpolitische Schwerpunktsetzung der Arbeitsstiftung ein zentrales Anliegen. Wir wissen, dass Frauen in jenen Branchen überrepräsentiert sind, die von coronabedingter Erwerbsarbeitslosigkeit besonders betroffen sind. Mit der Arbeitsstiftung wird jetzt die von Arbeitsmarktexpert*innen und NGOs als dringend notwendige berufliche Weiterqualifizierung, Umschulung oder Umorientierung für Frauen aus diesen Branchen möglich“, führt Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen, aus. Und weiter: "50 Prozent der AMS-Mittel kommen fortan wieder Frauen zu Gute, was von der türkis-blauen Regierung ja abgeschafft worden war. Ich freue mich darüber, dass wir das nun korrigieren konnten."



„Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Frauen unsere Gesellschaft tragen – in ihren Berufen und durch das große Ausmaß der unbezahlten Arbeit, die vor allem sie leisten“, so Disoski. „Vor allem geht es hier darum, Altersarmut und dem Gender Pension Gap vorzubeugen.“ Vor diesem Hintergrund ist vor allem der Schwerpunkt der Arbeitsstiftung zur Aus- und Weiterbildung von Frauen in den Zukunftsbranchen sinnvoll.



Weitere Maßnahmen müssen laut Disoski jedoch nun rasch folgen: „Dazu gehören die Aufwertung der Branchen, in denen vor allem Frauen beschäftigt sind, verpflichtende Einkommenstransparenz und der massive Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, um die Vereinbarkeit von Familie und Berufe zu forcieren. Hier gibt es massiven Handlungsbedarf, entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen sind notwendig“, so Disoski abschließend.







