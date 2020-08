NEOS vermissen konkrete Maßnahmen für Frauen am Arbeitsmarkt

Henrike Brandstötter: „Wer Frauen wirklich helfen will, schaut, dass die Hilfen auch ankommen. Schöne Versprechen helfen niemandem.“

Wien (OTS) - „Dass die Corona-Hilfen auch den Frauen zugutekommen, ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Bei den Maßnahmen, mit denen Frauen unterstützt werden sollen, die durch die Krise ja besonders betroffen sind, kratzt die Bundesregierung weiterhin an der Oberfläche“, sagt NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter in einer ersten Reaktion auf die Pressekonferenz zum Thema „Frauen am Arbeitsmarkt“ der Ministerinnen Raab und Aschbacher. „Wer Frauen wirklich helfen will, schaut, dass die Hilfen auch ankommen. Schöne Versprechen helfen niemandem, denn wer garantiert denn, dass die Schulen nicht wieder zusperren und die Frauen sich im Herbst nicht erneut in die 1950er zurückgebeamt fühlen? Am Ende müssen sie vielleicht noch ihre Jobs aufgeben, weil die Doppelbelastung einfach zu groß geworden ist. Das darf nicht passieren.“

Das angekündigte automatische Pensionssplitting, so Brandstötter, hänge überdies weiterhin in der Warteschleife. Die dafür notwendige Reform des Pensionssystems dürfe nicht mehr aufgeschoben werden. „Das niedrigere Pensionsantrittsalter von Frauen, die Mehrverantwortung bei der Kindererziehung sowie bei der Betreuung von Angehörigen im Alter und die grundsätzlich niedrigere Arbeitsmarktpartizipation drücken das Einkommen im Alter massiv. Wir NEOS fordern hier endlich Bewegung.“ Neben dem automatischen Pensionssplitting brauche es überdies einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr, mehr Anreize für Väter, in Karenz zu gehen und sich an der Kindererziehung zu beteiligen, damit Frauen nicht mehr in die Teilzeitfalle tappen.

