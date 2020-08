Tierschutz Austria: Kätzchen Simba hatte Glück im Unglück

Katzenmädchen wurde neben toter Mutter geborgen und wird nun aufgepäppelt.

Vösendorf (OTS) - Ein blutjunges Kätzchen wird aktuell im Tierschutzhaus Vösendorf von Tierschutz Austria (TSA, ehemals Wiener Tierschutzverein) beim Erwachsen werden begleitet. Das nur wenige Tage alte Katzenkind wurde von einer Passantin in Vösendorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) zusammen mit seiner Mutter auf der Straße entdeckt. Das erwachsende Tier fiel leider dem Straßenverkehr zum Opfer.

So wurde das miauende Waisenkind ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht, wo es nach einer Untersuchung rasch an eine dem Haus nahe stehende, private Pflegestelle übergeben werden konnte, die Erfahrung mit der Aufzucht junger Katzen hat. Dort wird sie nun rund um die Uhr betreut und aufgepäppelt. Auch über ein neues Heim für das Kätzchen muss sich TSA keine Gedanken mehr machen. Denn Simba hatte Glück im Unglück und darf dauerhaft bei der Pflegestelle wohnen bleiben.

Über Tierschutz Austria

Tierschutz Austria - der neue Name es Wiener Tierschutzvereins: Tierschutz Austria (TSA) ist erste Anlaufstelle für tierische Notfälle und bringt bald 175 Jahre Expertise in Sachen Tierhaltung und Tierpflege mit, bietet praktische Hilfe für Haus-, Wild- und Nutztiere (erstklassige Versorgung, Pflege und Vermittlung). Des Weiteren setzt sich TSA für die Rechte der Tiere ein, für faire Lebensbedingungen und artgerechte Haltung und den Erhalt von Arten und Lebensräumen. In ganz Österreich. UnterstützerInnen können sich auf www.tierschutz-austria.at informieren.

