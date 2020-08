Heinisch-Hosek: „Es braucht eine Kraftanstrengung für die Frauen in diesem Land“

Hätte mir von der Frauen- und der Arbeitsministerin konkrete Ansagen für von Arbeitslosigkeit betroffene Frauen erwartet

Wien (OTS/SK) - „Ich hätte mir von der heutigen Pressekonferenz der Frauen- und der Arbeitsministerin erwartet, dass es konkrete Ansagen für die von durch Corona verursachte Arbeitslosigkeit betroffenen Frauen gibt. Stattdessen gab es eine Aufzählung schon bestehender Maßnahmen und Beschwichtigung“, sagte SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Dass jetzt während Corona ca. jeder zweite Euro des AMS an Frauen ging, ist zwar löblich, aber nicht verbindlich. Statt einer erwarteten Ankündigung, dass künftig wieder 50 Prozent der AMS-Mittel fix für Frauen gebunden werden, gab es Allgemeinplätze. So ist eine Politik, die Frauen nicht zu Verliererinnen der Corona-Pandemie macht, nicht zu schaffen“, so Heinisch-Hosek weiter. Und: „Es liegen unzählige Vorschläge von ExpertInnen auf dem Tisch. So gibt es unter anderem die Idee eines feministischen Konjunkturpakets von vielen Organisationen.“

„Wir sagen klar, dass es eine Wiedereinführung dieser 50 Prozent AMS-Mittel für Frauen braucht, sonst ist der Backlash programmiert“, so Heinisch-Hosek. Und es braucht einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.700 Euro steuerfrei, die Lohntransparenz nach dem Vorbild Islands, kürzere Vollzeit für eine gerechte Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit, einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen gratis Kinderbetreuungsplatz sowie 50 Euro mehr Pension jeden Monat für eine höhere Anrechnung der Kinderbetreuungszeiten.

„Dass die Ministerinnen Raab und Aschbacher hier nur beschwichtigen, ist für mich unverständlich. Es braucht eine Kraftanstrengung für die Frauen in diesem Land. Denn wenn jetzt nicht gehandelt wird und es keine konkrete Hilfsangebote gibt, werden wir im Herbst in eine arbeitsmarktpolitische Katastrophe für Frauen schlittern“, so Heinisch-Hosek. (Schluss) bj/mp

