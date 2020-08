Zum 70. Geburtstag von Christian Kohlund: ORF-Premiere für Beziehungskomödie „Der Liebhaber meiner Frau“ am 12. August

In weiteren Hauptrollen: Suzanne von Borsody und Walter Sittler; außerdem: „Das Traumhotel – Brasilien“ am 16. August

Wien (OTS) - Zum 70. Geburtstag von Publikumsliebling Christian Kohlund (17. August) zeigt ORF 2 am Mittwoch, dem 12. August 2020, um 20.15 Uhr die ORF-Premiere der von Uli Brée geschriebenen, turbulenten Beziehungskomödie „Der Liebhaber meiner Frau“. Darin gerät das eingerostete Eheleben des gerade pensionierten Bürgermeisters Georg (Christian Kohlund) gehörig in Bewegung, als dieser herausfindet, dass seine Frau Christine (Suzanne von Borsody) einen glühenden Verehrer hat. Aufgeladen mit neuen Gefühlen treibt ihn der vermeintliche Nebenbuhler (Walter Sittler) plötzlich an, die Gattin mit allen Mitteln zurückzuerobern. Doch das wird schwieriger als erwartet. Dirk Kummer inszenierte die 2018 entstandene Produktion, in der in weiteren Rollen u. a. Alice Dwyer, Elias Richard Siegmann, Rosa Enskat, Florian Reiners und Alexander Weise zu sehen sind.

ORF 2 präsentiert weiters am Sonntag, dem 16. August, um 14.30 Uhr „Das Traumhotel – Brasilien“ mit Christian Kohlund als Direktor Markus Winter aus dem Jahr 2012.

Mehr zum Inhalt von „Der Liebhaber meiner Frau“

Bei Georg (Christian Kohlund) und Christine Fischer (Suzanne von Borsody), als Bürgermeister und Schuldirektorin ein stadtbekanntes Paar, ist nach 40 Jahren Eheleben die Luft raus. Dass es für sie einen anderen geben könnte, käme ihm trotzdem nicht in den Sinn. Ausgerechnet am Tag von Georgs Pensionierung bekommt Christine einen üppigen Strauß roter Rosen mitsamt romantischer Widmung von einem geheimnisvollen „A.“ geschickt. Es dauert nicht lange, bis Georg dem Verehrer begegnet: Es ist sein persönlicher Betreuer Alex (Walter Sittler) aus der noblen Kurklinik, in der Georg sich das Rauchen abgewöhnen soll. Schon bald weiht Alex bereitwillig Georg, der sich nicht als gehörnter Ehemann zu erkennen gibt, in sein Liebeswerben ein: Er sehe, was für eine wunderbare Frau Christine ist und was ihr in der Ehe schon länger fehle. Den ahnungslosen Gatten, der Christines Bedürfnisse seit Langem vernachlässigt, wähnt Alex bereits auf verlorenem Posten. So leicht gibt Georg aber nicht auf. Schließlich hat ihm sein Nebenbuhler hilfreiche Tipps gegeben, um mit frischen Ideen seine Frau zurückzuerobern. Nach Anfangserfolgen kommen jedoch Rückschläge, die Georg hart treffen. Denn Christine, die sich das mit dem Verehrer zunächst anders vorgestellt hat, blüht nun regelrecht auf.

