ORF setzt verstärktes Religionsangebot fort: Ab 16. August wieder vermehrt Sonntagsgottesdienste in ORF III

Römisch-katholische Messen aus dem Stephansdom, evangelische Gottesdienste aus alternierenden Gemeinden

Wien (OTS) - Um gläubigen Menschen und ihrem Wunsch nach Gottesdienstfeiern, Gebeten und religiöser Ansprache entgegenzukommen, hat der ORF zu Beginn der Corona-Krise sein Religionsangebot deutlich ausgebaut. So zeigte ORF III von 15. März bis 28. Mai 2020 wöchentlich, mittwochs und donnerstags um 8.00 Uhr sowie sonntags um 10.00 Uhr, Gottesdienste der römisch-katholischen, der evangelischen sowie der griechisch-orthodoxen Kirche live. Der Mittwochsgottesdienst der evangelischen Kirche Oberwart wird nach wie vor wöchentlich um 8.00 Uhr in ORF III übertragen. Seit Beginn der Corona-Krise waren in ORF III bisher 40 Gottesdienste zu sehen. In Zusammenarbeit mit der ORF-Religionsabteilung übertrug ORF III zu Ostern zusätzlich die Gottesdienste am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag (10. bis 12. April) live aus dem Wiener Stephansdom – vor bis zu 346.000 Zuseherinnen und Zusehern. Bereits am 27. März verfolgten 365.000 eine Andacht des Papstes mit anschließendem Sondersegen via ORF III (Spitzenwert 433.000).

Aufgrund der positiven Publikumsresonanz sowie der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Corona-Zahlen hat sich der ORF dafür entschieden, den Sonntagsgottesdienst in ORF III wieder einzuführen. Geplant sind vermehrte Übertragungen von Feierlichkeiten der römisch-katholischen Kirche aus dem Wiener Stephansdom als auch Gottesdienste der evangelischen Kirche aus alternierenden Gemeinden, jeweils um 10.00 Uhr in ORF III. Nach dem bereits gezeigten evangelischen Gottesdienst aus der Pfarre Bad Goisern am 26. Juli sendet ORF III am Sonntag, dem 16. August, die Heilige Messe aus dem Wiener Stephansdom mit Pfarrer Toni Faber. Die nächsten Termine in ORF III: der Evangelische Gottesdienst am 30. August aus der Pfarre Mödling sowie die Katholischen Messen am 6. und 13. September aus dem Stephansdom. Am 23. August überträgt außerdem ORF 2 live um 9.30 Uhr den Katholischen Gottesdienst mit Diözesanbischof Alois Schwarz aus der Wallfahrtsbasilika Maria Taferl.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

„Dem ORF als Rundfunk der Gesellschaft war es während des Corona-Lockdowns besonders wichtig, die Österreicherinnen und Österreicher in dieser Krise nicht allein zu lassen und den Gläubigen Hoffnung in Form von Gottesdiensten im Fernsehen und Radio zu geben. Der enorme Publikumszuspruch für unser verstärktes mediales Religionsangebot in den vergangenen Monaten zeigt das Bedürfnis der Menschen nach religiöser Erbauung und Ermutigung. Die Öffnung der Kirchen nach dem Lockdown ist sehr positiv, dennoch mahnen die aktuellen Entwicklungen zur Vorsicht. Daher ist es uns ein großes Anliegen, diese Vorsicht zu unterstützen und gemeinsam mit der Katholischen und Evangelischen Kirche auch weiterhin vermehrt Gottesdienste zu übertragen.“

Bischof der Evangelischen Kirche A.B. Mag. Michael Chalupka:

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt auch nicht nur von der Information, so wichtig diese in den Zeiten der Corona-Pandemie ist. Der ORF ist seinem öffentlich-rechtlichem Anspruch in dieser Zeit in doppelter Weise gerecht geworden. Als Informationsdrehscheibe, die geholfen hat einzuordnen und Orientierung in unsicheren Zeiten zu vermitteln und als Ort der Begegnung und Gemeinschaft, dort wo diese nicht in gewohnter Weise physisch gelebt werden konnte. Die Feier des Gottesdienstes am Sonntag ist vielen Menschen in Österreich eine Herzensangelegenheit und ein Anker im Alltag. Deshalb ist das Angebot, einen Gottesdienst im Fernsehen mitfeiern zu können, gerne angenommen worden. Auch wenn es jetzt wieder Gottesdienste in den Kirchen gibt, sind sie doch noch nicht für alle zugänglich. Gerade Menschen, die zu Risikogruppen gehören, finden hier eine Form der Besinnung, die trägt.“

Dompfarrer Toni Faber:

„Wie sehr bemühen sich Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, der Corona-Pandemie angesichts des unendlichen Leides auch etwas Positives abzugewinnen und Gemeinschaft trotz Kontaktbeschränkungen zu erleben! Dank der Initiative von ORF III haben wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt, unsere Übertragungsmöglichkeiten der Gottesdienste aus dem Stephansdom aufzurüsten. Die Umstellung auf eine digitalisierte Kameratechnik war schon lange ein Wunschtraum, jetzt wurde er Realität. In der kommenden Zeit werden aus dem Dom übertragene Sonntagsgottesdienste zu einer Einladung, sich geistliche Erbauung schenken zu lassen – damit der Sonntag nicht ohne pulsierendes Herz bleibt.“

ORF-Stiftungsrat MMag. Bernhard Tschrepitsch:

„Ich freue mich, dass der ORF – besonders in Zeiten der Krise – vermehrt auf die Live-Übertragung von Gottesdiensten setzt. ORF III hat hier eine Vorreiterrolle übernommen und geht in besonderer Weise auf die Bedürfnisse und die veränderten Sehergewohnheiten der Menschen ein. Durch die Übertragungen der Gottesdienste wird nicht nur ein möglichst barrierefreier Zugang zu Glaubensfeiern ermöglicht, sondern auch ein Zeichen des Zusammenhalts gesetzt. Den Wunsch, Menschen überall zu erreichen, teilen der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Katholische wie die Evangelische Kirche in Österreich.“

