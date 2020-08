Morgen PK Volkshilfe-Umfrage zu Corona: Wie geht es pflegenden Angehörigen von Demenzkranken?

Die Volkshilfe hat die Betroffenen zu ihren Belastungen befragt

Wien (OTS) - Die Volkshilfe Österreich hat im Juli eine Umfrage unter armutsbetroffenen pflegenden Angehörigen von an Demenz erkrankten Menschen in ganz Österreich durchgeführt. Wie geht es den pflegenden Angehörigen in Zeiten von COVID-19? Wie groß ist die psychische Belastung der Pflege und Betreuung zu Hause? Gibt es noch soziale Kontakte oder eher soziale Isolation? Antworten auf diese Fragen geben wir im Rahmen eines Pressegesprächs:



Volkshilfe Umfrage zu Corona

Mi., 12. August 2020, 10:00 Uhr

Café Eiles, Josefstädter Straße 2



Ihre Gesprächspartner:



- Ewald Sacher, Präsident Volkshilfe Österreich

- Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich



Infos zur Umfrage

Befragt wurden unter der Leitung von Teresa Millner-Kurzbauer österreichweit 100 armutsbetroffene, pflegende Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen. Aufgrund der Sample-Größe kann die Umfrage nur bedingt als repräsentativ gelten. Sie bietet dennoch einen guten Indikator für die Problem- und Stimmungslage von armutsbetroffenen pflegenden Angehörigen von an Demenz erkrankten Menschen in Österreich.



