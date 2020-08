Coronatests - Deutsch: „Unerträglich lange Wartezeit auf Testergebnis ist ein Skandal!“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer fordert: „Testergebnisse müssen nach fünf Stunden vorliegen!“

Wien (OTS/SK) - Laut einem Bericht der Zeitung „Heute“ musste ein Jugendlicher in Linz zehn Tage lang auf sein Corona-Testergebnis warten. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist es „ein Skandal, dass dieser junge Mann zehn Tage lang warten und bangen musste, ob er mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Er hat sich vorbildlich verhalten, wegen seiner Symptome die Gesundheitshotline 1450 angerufen und sich in der Kellerwohnung seiner Familie in Isolation begeben. Dass er dort dann derart lange in Sorge um seinen Gesundheitszustand und den seiner Eltern leben musste, ist schlicht unerträglich!“ In der Wartezeit sei er mit seinem Anliegen - das Testergebnis zu erfahren - auch noch von Behörde zu Behörde herumgereicht worden. „Die einzige lapidare Antwort, die der junge Mann bekommen hat, war, dass er wohl negativ getestet wurde, sonst hätte er schon eher Bescheid bekommen“, so Deutsch, der davon ausgeht, dass der Linzer nicht der einzige Betroffene ist, der tagelang in Angst leben musste. ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer übt scharfe Kritik am Umgang der Regierung mit den Corona-Tests. „Es wird nach wie vor viel zu wenig und viel zu langsam getestet. In einigen Ländern Europas liegen die Testergebnisse nach vier oder fünf Stunden vor: Das muss auch in Österreich möglich sein!“, fordert Deutsch am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Auch die Anzahl der Tests - sowohl im Allgemeinen als auch in der Tourismusbranche im Besonderen – stehe nach wie vor weit hinter den Ankündigungen zurück. Die von Kanzler Kurz im März angekündigten 15.000 Tests pro Tag sind immer noch Wunschdenken. „Es ist unerträglich, dass diese Regierung Menschen – nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihre Familien, Freunde und ArbeitskollegInnen - so lange in Angst leben lässt statt innerhalb von wenigen Stunden Klarheit zu schaffen“, so Deutsch. (Schluss) bj/sc

