AK Online-Preismonitor Lebensmittel & Drogeriewaren: Was heißt hier billig?

Billige Drogeriewaren und Lebensmittel seit Corona-Krise teils sehr teuer – Grund: Oft nur mehr teurere Produkte vorhanden

Wien (OTS) - Viele Menschen sind noch in Kurzarbeit oder von Arbeitslosigkeit betroffen – sie haben weniger Geld und vergleichen beim Einkaufen sehr wohl die Preise. Ein aktueller AK Preismonitor bei zehn Online-Shops zeigt: Die Preise für die jeweils preiswertesten Drogeriewaren, Lebens- und Reinigungsmittel sind seit der Corona-Krise – teils spürbar – in die Höhe gegangen. Das, weil oft nur mehr teurere Produkte da waren. Bei Marken-Produkten ist die Preisentwicklung unterschiedlich.

Die AK hat aufgrund von Vorerhebungen in den Online-Shops von Billa, Interspar, Bipa, DM und Müller seit Mitte März mehrmals die Preise geprüft: 28 bis 33 preiswerteste Drogeriewaren des wöchentlichen Bedarfs, 38 Marken-Lebensmittel und 67 bis 108 Marken-Drogeriewaren. Zudem erhob die AK Anfang März und Ende Juni je 40 preiswerteste Lebens- und Reinigungsmittel des wöchentlichen Bedarfs bei Hofer, Lidl, Penny, Merkur, Billa, Interspar und Spar.

Wo ist der Einkaufskorb seit Corona billiger oder teurer geworden? (% gerundet)

Online-Shop Erhebung Produktanzahl Teurer/billiger

Preiswerteste Drogeriewaren Müller 4.2.-22.7. 28 plus 98 % Bipa 6.2.-21.7. 33 plus 72 % DM 5.2.-23.7. 33 plus 1 % Preiswerteste Lebens-, Reinigungsmittel Hofer 2.3.-22.6. 40 plus 3 % Lidl 2.3.-22.6. 40 plus 4 % Penny 4.3.-25.6. 40 plus 7 % Merkur 5.3.-25.6. 40 plus 3 % Billa 4.3.-24.6. 40 minus 1 % Interspar 3.3.-23.6. 40 plus 3 % Spar 3.3.-23.6. 40 plus 2 % Marken-Drogeriewaren Müller 8.10.-28.7. 81 minus 2 % Bipa 9.10.-27.7. 104 minus 1 % DM 10.10.-29.7. 108 minus 1 % Billa 9.10.-24.7. 67 plus 4 % Interspar 8.10.-24.7. 83 plus 2 % Marken-Lebens-, Reinigungsmittel Billa 23.10.-28.7. 38 plus 2 % Interspar 21.10.-28.7. 38 minus 1 %

