Bis zu 713.000 sahen „Sommergespräch“ mit Werner Kogler, Die Grünen

Am 17. August um 21.05 Uhr in ORF 2 zu Gast: Norbert Hofer, FPÖ

Wien (OTS) - Bis zu 713.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen gestern, am Montag, dem 10. August 2020, das ORF-„Sommergespräch“ von Simone Stribl mit Werner Kogler (Die Grünen). Durchschnittlich waren 617.000 (vorläufige Gewichtung) bei 24 Prozent Marktanteil via ORF 2 mit dabei. Die Analyse in der „ZIB 2“ erreichte bis zu 798.000 Politikinteressierte.

Das nächste „Sommergespräch“ führt Stribl am Montag, dem 17. August, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Norbert Hofer (FPÖ).

Alle „Sommergespräche“ werden auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream angeboten sowie als Video-on-Demand bereitgestellt und bleiben alle bis zum 7. September verfügbar. Die Sendungen sind weltweit abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at