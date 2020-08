CORUM Teil der Vendée Globe 2020

Eine gemeinsame Geschichte von Performance, Engagement und Risikomanagement

Dieses Projekt, das über einen Zeithorizont von vier Jahren läuft, ist ein Sinnbild dafür, wie wir Investitionen sehen. Ohne Langfristigkeit gibt es keine Performance. Das ist die Idee, die wir mit der Öffentlichkeit teilen wollen Frédéric Puzin, Präsident von CORUM 1/3

Performance, Engagement und Risikomanagement sind Teil unserer täglichen Arbeit und die Werte, die unsere DNA bei CORUM ausmachen. Im Segeln finden wir dieselben Werte und in Nicolas den idealen Skipper, um unsere Werte in die ganze Welt zu tragen. Frédéric Puzin, Präsident von CORUM 2/3

Ich habe mein ganzes Leben auf dieses Rennen gewartet, es ist mein Traum, meine Leidenschaft. Jeden Tag denke ich darüber nach, über das Boot, über CORUM. Ich bin über meine erfolgreiche Qualifikation und die Möglichkeit zum ersten Mal an der schwierigsten Einmannregatta der Welt teilzunehmen sehr glücklich CORUM Skipper Nicolas Troussel 3/3

Wien (OTS) - Im Dezember 2017 fiel der Startschuss für das gemeinsame Projekt von CORUM und Nicolas Troussel. Nun, zweieinhalb Jahre später, hat sich der französische Skipper erfolgreich für die Vendée Globe 2020, einem der wichtigsten Segelevents der Welt, qualifiziert. Eine gemeinsame Geschichte von Engagement, Authentizität und Risikomanagement.

„Dieses Projekt, das über einen Zeithorizont von vier Jahren läuft, ist ein Sinnbild dafür, wie wir Investitionen sehen. Ohne Langfristigkeit gibt es keine Performance. Das ist die Idee, die wir mit der Öffentlichkeit teilen wollen", so Frédéric Puzin, Präsident von CORUM. "Performance, Engagement und Risikomanagement sind Teil unserer täglichen Arbeit und die Werte, die unsere DNA bei CORUM ausmachen. Im Segeln finden wir dieselben Werte und in Nicolas den idealen Skipper, um unsere Werte in die ganze Welt zu tragen."

Am 8. November startet die Regatta, die als eines der wichtigsten Segelevents der Welt gilt. Troussel geht mit der CORUM L'Épargne an den Start, einem mit den modernsten technischen Innovationen ausgestatteten 60-Fuss-IMOCA-Einrumpfboot, bei dessen Planung kein Detail dem Zufall überlassen wurde. Allein in die Konstruktion des Bootes wurden über 24.000 Stunden investiert.

„ Ich habe mein ganzes Leben auf dieses Rennen gewartet, es ist mein Traum, meine Leidenschaft. Jeden Tag denke ich darüber nach, über das Boot, über CORUM. Ich bin über meine erfolgreiche Qualifikation und die Möglichkeit zum ersten Mal an der schwierigsten Einmannregatta der Welt teilzunehmen sehr glücklich “, zeigt sich Nicolas Troussel zufrieden und zuversichtlich.

Über die Vendée Globe

Die Vendée Globe ist das einzige Segelevent, bei dem die Skipper allein und ohne jegliche Unterstützung in See stechen, um die Welt zu umrunden. Das Event wird oft mit der Besteigung des Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt, verglichen. Insgesamt beträgt die Strecke der Vendée Globe mehr als 40.000 Kilometer - das entspricht dem Umfang unseres Planeten - welche die Skipper im Atlantik, im Indischen Ozean und im Pazifik entlang segeln, bis sie an ihren Ausgangspunkt zurückkehren. Es ist eine extreme klimatische Herausforderung, da Wind und Kälte die Skipper konstant begleiten.

Über Nicolas Troussel

Der Skipper von CORUM ist 46 Jahre alt, 1,84 m groß und konnte bereits folgende Erfolge erzielen:

- 9 Solitaire Le Figaro / 2 Siege 2006 und 2008

- 4 BPE Trophäen / 1 Sieg 2007, 2. Platz im Jahr 2001

- 4 Transat AG2R / 1 Sieg 2004

- 2 Route du Rhum / 2. Platz im Jahr 2010 in der Klasse 40

- 3 Transat Jacques Vabre, alle in der IMOCA Bootsklasse

- 1 Saison an Bord des Trimerans Foncia von Armel Le Cléac'h

- 7 Tour de France à la Voile/ 6 Podiumsplätze

Rückfragen & Kontakt:

CORUM Asset Management

Kommunikationsberatung Ulla Arias

Pressekontakt CORUM Österreich

+43 (0)650/962 37 14

ulla @ ulla-arias.com

www.ulla-arias.com