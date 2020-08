AVISO: Arbeitsbesuch des Ministers für auswärtige Angelegenheiten der Vereinigten Staaten von Amerika, Mike Pompeo, am 14. August 2020

Wien (OTS) - Am 14. August 2020 empfängt Außenminister Alexander Schallenberg den Minister für auswärtige Angelegenheiten (Secretary of State) der Vereinigten Staaten von Amerika, Mike Pompeo, zu einem Arbeitsbesuch in Wien. Im Rahmen des Besuches finden auch Gespräche mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz statt.

