BMI: Einladung zur feierlichen Grundsteinlegung für neues Einsatztrainingszentrum

Mittwoch, 12. August 2020, 12 Uhr, Traiskirchen

Wien (OTS) - Seit Monaten laufen die Vorarbeiten für das neue Polizei-Einsatztrainingszentrum in Traiskirchen. An der symbolischen Grundsteinlegung werden Generalsekretär Mag. Helmut Tomac (Innenministerium), HR Dr. Rudolf Slamanig (LPD NÖ), Generalmajor Thomas Schlesinger (Sicherheitsakademie), Bürgermeister Andreas Babler sowie Mag. Jochen Müller (Leiter ARE Geschäftsführung) teilnehmen.

Das Bundesministerium für Inneres lädt aus diesem Anlass, unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19, die Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Festakt ein.

Zeit: Mittwoch, 12. August 2020, 12 Uhr

Ort: Zugang/Zufahrt über Akademiestraße 3

2514 Traiskirchen

