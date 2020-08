„Wir gewinnt!“ - jö sucht Österreichs Herzensprojekte

Bis 20. September können gemeinnützige Vereine Projekte einreichen und jeweils bis zu 20.000 Euro Unterstützung gewinnen.

Wien (OTS) - Das Engagement in einem Verein ist für viele Menschen in Österreich ein wichtiger Fixpunkt in ihrem Alltag. Vielen gemeinnützigen Vereinen ergeht es in diesen herausfordernden Zeiten aber ähnlich: Vereinsfeste und viele andere wichtige finanzielle Standbeine fallen weg, wichtige Projekte können daraufhin nicht umgesetzt werden. „Als jö Bonus Club mit 3,8 Millionen Mitgliedern möchten wir unseren Beitrag leisten. Wir möchten unseren Mitgliedern und ihren Vereinen dabei helfen, ihre wichtigen Projekte doch noch umsetzen zu können. Daher starten wir heute unsere neue Kampagne „Wir gewinnt“ freut sich Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. „Dabei suchen wir Herzensprojekte von gemeinnützigen Vereinen in Österreich, die Unterstützung benötigen – ob neuer Spielplatz oder ein Fahrzeug für die Nachbarschaftshilfe. Sie alle können eingereicht werden. Und alle jö Mitglieder entscheiden mit, welche Projekte von uns unterstützt werden sollen“ ergänzt Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin des jö Bonus Clubs.

Auf wirgewinnt.at einreichen

Interessierte können Projekte ihres gemeinnützigen Vereins via wirgewinnt.at bis 20. September 2020 einreichen. Eingereicht können dabei konkrete Projekte werden, welche ein soziales, gemeinnütziges bzw. ökologisches Anliegen verfolgen und eine gesamtgesellschaftliche Relevanz besitzen. In einem weiteren Schritt werden die Projekte geprüft und durch den jö Bonus Club vorausgewählt. Ab Anfang Oktober können jö Mitglieder dann für diese ausgewählten Herzensprojekte abstimmen. Die vier Projekte mit den meisten Stimmen erhalten vom jö Bonus Club eine Projektunterstützung von jeweils bis zu 20.000 Euro.

Über den jö Bonus Club

Der jö Bonus Club wurde 2018 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group in Österreich etabliert und ist das händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm in Österreich. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö App, können die über 3,8 Millionen Clubmitglieder in ganz Österreich seit Mai 2019 beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei allen teilnehmenden Partnern einlösen. Die Zusammenarbeit von teilnehmenden ADEG Kaufleuten, BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, MERKUR, mjam, OMV, PAGRO DISKONT, PEARLE, PENNY, VERBUND und ZGONC macht den jö Bonus Club zum größten Kundenclub Österreichs. Weitere Informationen unter jö-club.at und facebook.com/joebonusclub/

