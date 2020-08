Wölbitsch/Korosec: Wien muss Kompetenzchaos und lange Wartezeiten bei Corona-Tests endlich beenden

Testergebnisse müssen binnen 24 Stunden vorliegen – Neue Volkspartei Wien fordert Veröffentlichung der Bezirksdaten

Wien (OTS) - „Der Fall eines 21-jährigen Wieners, der seit 10 Tagen auf sein Testergebnis wartet, zeigt erneut das Kompetenz-Chaos und die Nachlässigkeit der rot-grünen Stadtregierung“, so Stadtrat Markus Wölbitsch. Dass der Wiener in Oberösterreich seinen Test gemacht hat, darf für die Stadt Wien nicht bedeuten, dass sie nicht zuständig für das Testergebnis und die daraus folgenden Konsequenzen ist. Es liegt in der Verantwortung der Stadt Wien, diese Situation aufzuklären.

„Wie gut und schnell das Testen, Tracing und Containment funktioniert, ist entscheidend dafür, ob wir eine zweite Welle im Herbst verhindern können“, unterstreicht Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec. Es sei unerlässlich, dass Testergebnisse binnen 24 Stunden vorliegen. „Das Testergebnis muss binnen eines Tages vorliegen – es scheitert hier nur an der Stadt Wien“, so Korosec, die auf die Notwendigkeit eines umfangreichen Maßnahmenpaketes im Kampf gegen das Virus verweist. „Wien muss alles dafür tun, um das Virus in Schach zu halten und die drohende zweite Welle im Herbst zu verhindern. Das kann nur gelingen, wenn Maßnahmen Hand in Hand gehen und sinnvoll koordiniert sind.“ Die Gesundheitssprecherin fordert ebenso, dass die Stadt Wien endlich Bezirksdaten vorlegt: „Wenn die Stadt Wien die Bezirksdaten auf der Stadt-Wien-App veröffentlichen würde, wüssten die Wiener, wo sie besonders achtsam und vorsichtig sein müssen!“

