Lotto: Dreifachjackpot – 3,5 Millionen Euro warten

Zwei Joker zu je mehr als 112.000 Euro in NÖ und Tirol

Wien (OTS) - Am vergangenen Sonntag blieb ein Sechser neuerlich aus, und da es bereits das dritte Mal in Folge war, heißt es am kommenden Mittwoch Dreifachjackpot. Und der eröffnet die Möglichkeit, rund 3,5 Millionen Euro gewinnen zu können. Dazu bedarf es nur der „sechs Richtigen“ und der Tatsache, damit allein zu sein.

Es ist übrigens Dreifachjackpot Nummer 8 in diesem Jahr, das heißt, im Schnitt gab es pro Monat ein derartiges Ereignis. Und dem war auch tatsächlich fast so, lediglich der Mai „ließ aus“, dafür gab es im Jänner zwei Dreifachjackpots.

Für ihren Fünfer mit Zusatzzahl erhalten drei Spielteilnehmer jeweils mehr als 46.000 Euro. Zwei Niederösterreicher waren dabei per Quicktipp erfolgreich, ein Burgenländer kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus. Die Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Gewinner. Auf den Wettscheinen eines Niederösterreichers und eines Tirolers stand die richtige Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Diese Entscheidung war für beide jeweils mehr als 112.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. August 2020

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.551.483,78 – 3,5 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 46.190,30 98 Fünfer zu je EUR 1.542,50 248 Vierer+ZZ zu je EUR 182,80 5.518 Vierer zu je EUR 45,60 6.978 Dreier+ZZ zu je EUR 16,20 91.295 Dreier zu je EUR 4,90 242.672 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 04 17 23 25 32 Zusatzzahl 36

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. August 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 60 Fünfer zu je EUR 6.173,40 2.797 Vierer zu je EUR 22,40 48.106 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 06 16 29 33 40 41

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. August 2020

2 Joker EUR 112.279,40 10 mal EUR 8.800,00 109 mal EUR 880,00 1.202 mal EUR 88,00 11.158 mal EUR 8,00 111.750 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 9 3 0 8 8

