9. Bezirk: „summerstage“-Leseabend mit Karin Peschka

Reservierungen für 16. August per E-Mail: office@summerstage.at

Wien (OTS/RK) - Kulinarische Schmankerln, Kunst, Kultur, Sport und weitere Angebote erwarten das Publikum noch bis Ende September am Freizeit-Areal „summerstage“ (9., Roßauer Lände/Donaukanal-Promenade). Ein Tipp für Personen mit Interesse an heimischer zeitgenössischer Literatur: Am Sonntag, 16. August, rezitiert ab 20.00 Uhr die österreichische Schriftstellerin Karin Peschka auf der Terrasse beim „summerstage“-Pavillon eigene Werke. Die Autorin schrieb die Romane „Watschenmann“ (2014)“, „Fannipold“ (2016) sowie „Putzt euch, tanzt, lacht“ (2020) und publizierte wiederholt Beiträge in Anthologien und Literatur-Zeitschriften. Peschka hat Auszeichnungen und Förderungen, beispielsweise das „Elias-Canetti-Stipendium“, erhalten. Der Eintritt zur Lesung ist gratis. Das „summerstage“-Team bittet um Reservierungen: Telefon 319 66 44 (Montag bis Freitag: bis 16.00 Uhr), Telefon 315 52 02 (Montag bis Freitag: ab 16.00 Uhr, Samstag/Sonntag: bis 24.00 Uhr). Per E-Mail sind auch Reservierungen möglich: office@summerstage.at.

Organisator des beliebten Sommer-Projekts „summerstage“ ist der „Kulturverein Alsergrund – Unser 9.“, der alle Jahre wieder mit dem Gastronomie-Fachmann Ossi Schellmann kooperiert. Wie eh und je stehen Sporteinrichtungen zur Verfügung (Boule, u.a.), wobei Vorbestellungen notwendig sind. Den „Skulpturen-Garten“ und die Bilder-Schau „Open Art“ gibt es wie in der Vergangenheit heuer abermals. Der Zutritt zum „summerstage“-Gelände ist kostenlos. Projekt-Ankündigung im Internet: www.summerstage.at/.

