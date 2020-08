„kreuz und quer“ über „Abraham – Patriarch der Menschlichkeit"

Am 11. August ab 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „kreuz und quer“ begibt sich am Dienstag, dem 11. August, ab 22.35 Uhr in ORF 2 mit „Abraham – Patriarch der Menschlichkeit“ auf die Spuren des Stammvaters von Judentum, Christentum und Islam.

Er ist der Stammvater der drei großen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam. Die Dokumentation „Abraham - Patriarch der Menschlichkeit“ von Renate Beyer spürt der Lebensgeschichte eines Mannes nach, die zu den großen Mythen der Menschheit gehört.

Der biblischen Chronologie nach hat Abraham vor mehr als 4.000 Jahren gelebt. Aber gab es diesen Abraham wirklich, der unbeirrt dem Ruf seines Gottes folgt, erst mit 100 Jahren den lange ersehnten Nachfolger bekommt und schließlich auf Geheiß Gottes sogar bereit ist, sein geliebtes Kind auf dem Opferaltar zu schlachten? Die 45-minütige Dokumentation ist eine spannende Spurensuche nach dem biblischen Stammvater, der archäologisch nicht nachweisbar ist. Erstaunlich jedoch ist, dass man immer wieder auf historische Fakten stößt, die sich mit dem biblischen Text in Zusammenhang bringen und die Frage nach einem wahren Kern aufkommen lassen.

Sowohl in der jüdischen Tora als auch im Alten Testament der Bibel ist Abrahams Lebensgeschichte ausführlich niedergeschrieben. Auch der Koran, das Heilige Buch der Muslime, berichtet von ihm. Er soll der erste gewesen sein, der die Vielgötterei seiner Umgebung ablehnte und sich dem einen, einzigen Gott zuwandte.

Die Dokumentation folgt der Wanderung Abrahams von seiner Heimat „Ur in Chaldäa“, der einstigen Hauptstadt Mesopotamiens, bis nach Ägypten, begleitet Forscherinnen und Forscher bei ihrer Arbeit und lässt mit vielen Spielszenen in grandioser Wüstenlandschaft das bewegende Leben des Mannes aufleuchten, der über zeitliche Schranken und kulturelle Gegensätze hinweg die Menschen berührt.

Gedreht wurde in Israel, unter anderem in Jerusalem, Hebron, wo Juden und Muslime am Grab Abrahams beten, und Sichem am Toten Meer, wo Sodom gelegen haben soll; Außerdem in der Südosttürkei, in dem biblischen Ort Haran sowie in Jordanien und Ägypten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at