Favoriten: „Stumm & Laut“ ab 13.8. am Columbusplatz

3 Stummfilm-Abende mit Live-Musik, „Hotline“: 0699/128 71 500

Wien (OTS/RK) - Zur Freude von Cineasten und Musikbegeisterten hat der Verein „St. Balbach Art Produktion“, bekannt als Betreiber des „VOLXkinos“, heuer abermals ein Filmfestival im 10. Bezirk auf dem Columbusplatz auf die Beine gestellt. Die Beschreibung der Freiluft-Veranstaltung: „Historische Stumm-Filme mit Live-Musik – ein außerordentliches Film- und Musikhighlight“. Start der kostenlos zugänglichen Vorführungen mit dem Motto „Stumm & Laut“ ist am Donnerstag, 13. August, um 20.00 Uhr. Die Produktion „Cafe Elektric“ (AT 1927, 80 Minuten, Regie: Gustav Ucicky, Schauspieler: Igo Sym, Nina Vanna, Fritz Alberti, Willi Forst, Marlene Dietrich) wird als „Sittenfilm“ bezeichnet, der sich mit der „Halbwelt“ in einem Café befasst. Dazu ertönen Klänge der Band „Bauer.Schläger.Wurf feat. DwD“. Menschen mit einem Herz für moderne elektronische Rhythmen kommen auf ihre Kosten. Auskunft: Telefon 0699/128 71 500 („Info-Hotline“) und E-Mail office@stbalbach.at.

Der Verein „St. Balbach Art Produktion“ realisiert das Projekt in Kooperation mit dem Kultur-Verein „Kulturraum 10“. An allen 3 Abenden ist der Eintritt in das Freiluft-Kino gratis. Wer am Freitag, 14. August, den Columbusplatz aufsucht, sieht dort ab 20.00 Uhr den imposanten Streifen „Sodom & Gomorrha“ (AT 1922, 95 Minuten, Regie: Michael Kertesz, Hauptrollen: Lucy Doraine, Walter Slezak, Victor Varconi, u.a.). Dieser „Monumentalfilm“ wird durch die Formation „Musikkreis MS20“ konzertant umrahmt. Am Samstag, 15. August, endet das Festival „Stumm & Laut 2020“ mit einem „Wiener Psychodrama mit ‚Special Effects‘“: Ab 20.00 Uhr läuft im Kino unter freiem Himmel der Film „Der Mandarin“ (AT 1918, 55 Minuten, Regie: Fritz Freisler, Darsteller: Harry Walden, Karl Götz, Gretel Ruth, u.a.). Für den passenden Sound sorgt das Musik-Duo „Lüften + Sterzinger“. Mehr Informationen: Telefon 219 85 45 („St. Balbach Art Produktion“). Umfangreiche Projekt-Angaben im Internet: www.stummundlaut.at.

