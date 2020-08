Der „Corona Sorgen Podcast“ der Stadt Wien geht in die Verlängerung

Drei neue Folgen ergänzen Staffel 1 des Stadt Wien Podcast

Wien (OTS/RK) - Die Stadt Wien kann sich hören lassen: Staffel 1 des „Stadt Wien Podcast“ geht jetzt mit drei neuen Folgen des „Corona Sorgen Podcast“ in die Verlängerung. Das große Thema der „Season One“ sind die Sorgen der Wienerinnen und Wiener während der Corona-Pandemie: Was macht das Virus mit unserer Seele? Wie geht es weiter für die vielen tausend Einzel-, Klein- und Mittel-UnternehmerInnen in unserer Stadt? Wo konnten Obdachlose während des „Lock-Downs“ Hilfe finden, wo doch niemand raus durfte? Die neuen Folgen suchen Antworten auf diese Fragen - unter anderem mit Stimmen aus der Gruft und der Wiener Polizei. Der „Corona Sorgen Podcast“ der Stadt Wien ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf wien.gv.at/podcast abrufbar.

Der Stadt Wien Podcast

Der Stadt Wien Podcast steht für Content mit Mehrwert und ergänzt das stetig wachsende Angebot der Stadt für interessierte Wienerinnen und Wiener, das von Hand geschaffen und redaktionell gestaltet wird. Auf den „Corona Sorgen Podcast“ folgen künftig weitere Programmschwerpunkte bzw. Episoden-Reihen, die das Angebot um ein breites Themenspektrum ergänzen, von Politik bis Gesellschaft.

Service-Link

Gratis-Abonnement des Stadt Wien Podcast auf www.wien.gv.at/podcast

