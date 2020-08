Wölbitsch: Mehr Tempo und Kostentransparenz bei U-Bahn-Ausbau von Rot-Grün gefordert

Ausschreibungschaos weitet sich aus – Planungschaos in der Stadt Wien evident – Kostenwahrheit gefordert

Wien (OTS) - „Rot-Grün muss das Tempo beim U2/U5-Ausbau erhöhen. Offenbar weitet sich das Ausschreibungschaos aus, wichtige Arbeiten sind nach wie vor nicht vergeben und der Bau kann damit nicht wie geplant fortgesetzt werden“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu heutigen Medienberichten. „Das Planungschaos beim U-Bahn-Ausbau ist mittlerweile evident“, so der ÖVP-Stadtrat, der dazu auch auf die vor Monaten medial kolportierte Verdoppelung der U-Bahn-Kosten verweist. „Die Fehler der Vergangenheit dürfen sich nicht wiederholen. Der U-Bahn-Ausbau darf nicht das nächste Finanzdebakel in der Stadt Wien werden!“

„Wir fordern sofortige Kostentransparenz und Kostenwahrheit beim U2/U5-Ausbau“, unterstreicht der ÖVP-Stadtrat. Die Mehrkosten für den U-Bahn-Ausbau sind jedenfalls nicht im Budgetvoranschlag für 2020 festgehalten. „Bürgermeister Ludwig als oberster Bauherr steht in der Verantwortung, ein weiteres Milliardendesaster zu verhindern und für mehr Tempo beim U-Bahn-Ausbau zu sorgen. Jede weitere Verzögerung kostet den Wienerinnen und Wienern Steuergeld“, so der ÖVP-Stadtrat.

