ORF III am Dienstag: Vorletzter Krimiabend mit „Agatha Christie’s Poirot“

Mit: „Die großen Vier“ und „Wiedersehen mit Mrs. Oliver“

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 11. August 2020, steht der Programmabend in ORF III Kultur und Information ein vorletztes Mal im Zeichen von „Agatha Christie’s Poirot“ mit zwei Folgen aus dem Jahr 2010.

In „Die großen Vier“ (20.15 Uhr) muss Hercule Poirot (David Suchet) vor dem Hintergrund des nahenden Zweiten Weltkriegs einen Fall lösen, der weit ins politische Machtspektrum des Vereinigten Königreichs hineinreicht. Anschließend um 21.45 Uhr kommt es zum „Wiedersehen mit Mrs. Oliver“ (Zoë Wanamaker), die am Grundstück „Nasse House“ eine fiktive Mörderjagd als Fest veranstaltet. Wie es sich für ein solches Spiel gehört, schlüpft ein Gast in die Rolle des Opfers. Doch das Mordspiel wird zum realen Mordfall, als Poirot das fiktive Opfer tatsächlich erdrosselt auffindet. Damit nicht genug, wird auch noch die Frau des Grundbesitzers, Hattie (Stephanie Leonidas), vermisst. Schritt für Schritt offenbaren sich Erbschaftsstreitigkeiten, Drohungen werden ausgesprochen und totgeglaubte Familienmitglieder kehren auf die Bildfläche zurück.

