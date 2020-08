Sonnenschutz gegen Wiener Hundstage

Start der FAKRO Netzmarkisen Sommer-Aktion 2020

Die sommerliche Überhitzung in der Stadt ist ein großes Problem“, weiß Carsten Nentwig, Geschäftsführer von Fakro Österreich. „Die Wiener Sonnenschutzförderung kann natürlich auch für unsere Netzmarkisen Sommer-Aktion genutzt werden.“ Carsten Nentwig, Geschäftsführer von Fakro Österreich

Ernstbrunn (OTS) - Sonnenschutzförderung der Stadt Wien nutzen und sich mit der FAKRO Netzmarkise vor sommerlicher Überhitzung im Eigenheim schützen.

Die Stadt Wien bietet für alle Wienerinnen und Wiener eine Sonnenschutzförderung, um sich besser für die Hitze zu rüsten. Bis zu 1.500 Euro gibt es für nachträglich angebrachten Sonnenschutz wie außenliegende Rollläden oder Markisen. FAKRO, der weltweit zweitgrößte Hersteller von Dachfenstern, bietet eine Vielfalt an Sonnenschutz-Produkten nicht nur für das Dachgeschoß an, sondern auch für Fassadenfenster.

Sommerliche Überhitzung in der Stadt

„Die sommerliche Überhitzung in der Stadt ist ein großes Problem“, weiß Carsten Nentwig, Geschäftsführer von Fakro Österreich. „Die Wiener Sonnenschutzförderung kann natürlich auch für unsere Netzmarkisen Sommer-Aktion genutzt werden.“ Die Netzmarkise ist ein besonders verlässlicher Sonnenschutz: Sie ist bis zu 8 Mal wirksamer als innenliegender Sonnenschutz wie z.B. Jalousien, da die Sonnenstrahlen bereits vor der Scheibe abgehalten werden. Damit kann die Innenraumtemperatur um bis zu 10°C geringer sein. Die Netzmarkise trägt so zum Wohlbefinden der Wienerinnen und Wiener bei – ganz ohne Klimaanlage und zusätzliche Stromkosten.

Die Netzmarkise mit dem grünen Motor

Die FAKRO VMZ Netzmarkisen für Fassadenfenster gibt es in vielen Farben, Größen und Materialien. Insgesamt bietet FAKRO drei verschiedene Ausführungen an: manuell, elektrisch oder solarbetrieben. Die solarbetriebene Netzmarkise ist die mit Abstand beliebteste Ausführung am Markt. Sie ist nachhaltig, da sie keinen Strom benötigt und einfach in der Montage, da keine Stromkabel verlegt werden müssen und daher für die nachträgliche Installation des außenliegenden Sonnenschutzes besonders empfehlenswert.

FAKRO VMZ Netzmarkisen Sommer-Aktion 2020

Auf die montagefreundliche Fassadenmarkise gibt es bis zum 30.09.2020 einen -25%-Rabatt bei ausgewählten Fachpartnern – zu finden unter: www.fakro.at/aktion

FAKRO VMZ Netzmarkisen Sommer-Aktion 2020 Auf die montagefreundliche Fassadenmarkise gibt es bis zum 30.09.2020 einen -25%-Rabatt bei ausgewählten Fachpartnern! Jetzt informieren

Rückfragen & Kontakt:

Bianca Schmidt, M.A.

FAKRO Dachflächenfenster GmbH

PR & Öffentlichkeitsarbeit

M: +43 664 2514686

E: prkontakt @ fakro.at

W: www.fakro.at