„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am 11. August in ORF 1

Außerdem: ORF-„Sommerkabarett“-Dakapo „Andreas Vitásek: Austrophobia“

Wien (OTS) - Im Rahmen von „DIE.NACHT“ steht auch diese Woche in „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am Dienstag, dem 11. August 2020, um 21.55 Uhr ein Rückblick auf die Highlights aus den Talks von Stermann & Grissemann aus fast 500 Sendungen auf dem Programm von ORF 1.

In dieser Ausgabe gibt es ein Wiedersehen mit dem Rollentausch mit „Thema“-Moderator Christoph Feurstein. So schnell kann’s gehen und die Fronten werden gewechselt: Plötzlich sitzt Christoph Grissemann als Befragter auf der anderen Seite des Tisches und muss zu einem skurrilen Mordfall Rede und Antwort stehen. Außerdem erzählt Kabarettistin Monika Gruber, wie es ist, als junge Frau in einem Ort mit dem klingenden Namen Tittenkofen aufzuwachsen und Demotivationstrainer Nico Semsrott erläutert die positive Kraft des negativen Denkens. Den Abschluss der Sendung macht Moderatorin Mirjam Weichselbraun, die sich als Tirolerin mit dem Tiroler Grissemann besonders leicht tut. Und was macht Stermann? Der Deutsche gibt den Simultan-Dolmetscher und macht die Konversation damit auch für den Rest des Landes verständlich.

Im ORF-„Sommerkabarett“-Dakapo danach um 22.25 Uhr nimmt Andreas Vitásek in „Austrophobia“ die Eigenheiten seiner Landsleute gehörig aufs Korn.

