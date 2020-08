Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

184 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 9. August 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Fußgänger, ein Mitfahrer auf einem Moped, ein Mitfahrer eines Pkw, ein Motorradlenker und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 8. August 2020, im Bezirk Braunau, Oberösterreich, bei dem ein 32-jähriger ungarischer Beifahrer eines Pkws getötet wurde. Ein 27-jähriger ungarischer Pkw-Lenker touchierte mit einem rechtsgelenkten Fahrzeug, welches nicht zum Verkehr zugelassen war, in einer Rechtskurve den linken Randstein. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Zaun und in weiterer Folge gegen ein Wohnhaus. Durch den heftigen Anprall wurde ein Loch in die Außenmauer des Hauses gerissen und der 32-jährige Beifahrer, welcher nicht angegurtet war, tödlich verletzt. Beide Insassen mussten mittels schweren Bergegeräts aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Der Lenker wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und je einer auf einer Gemeinde- und Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und jeweils einer in der Steiermark, in Tirol und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall Überholen, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung. Zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige, zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Pkw-Insasse verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 9. August 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 184 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 256 und 2018 waren es 249.

