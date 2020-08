Große Nachfrage: 11.000 verkaufte Sommer-Bundesmuseen-Cards

Die Bundesmuseen-Card-Sommeraktion lockte seit 1. Juli bereits 11.000 BesucherInnen in die Bundesmuseen in Wien.

Wien (OTS) - Die gemeinsam vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport und den acht Bundesmuseen ins Leben gerufene Bundesmuseen-Card-Sommeraktion mit verbilligtem Eintrittspreis findet bei den BesucherInnen sehr großen Anklang. Seit der Einführung am 1. Juli nahmen bereits rund 11.000 Menschen das Angebot in Anspruch. „Es freut mich sehr, dass die Sommeraktion der Bundesmuseen so gut angenommen wird. Die Zahlen haben meine Erwartungen übertroffen. Nach der wochenlangen Corona-bedingten Schließung ist diese Nachfrage ein wichtiger Beitrag, die BesucherInnenzahlen der Bundesmuseen zu erhöhen und den Menschen in Österreich einen kostengünstigen Zugang zu den größten kulturellen Schätzen des Landes zu ermöglichen“, so Kunst- und Kulturstaatsekretärin Andrea Mayer heute.

Die spezielle Sommer-Bundesmuseen-Card wird seit 1. Juli 2020 als besonderes „Willkommen zurück“-Zuckerl für interessierte Museums-BesucherInnen angeboten. Die Aktion läuft noch bis 15. September 2020. Sie berechtigt zu je einem Besuch in allen acht Bundesmuseen. Die Card kann direkt in den einzelnen Museen oder online unter www.bundesmuseencard.at um 19 Euro statt 59 Euro erworben werden. Ab 16. September 2020 ist die Bundesmuseen Card dann wieder zum gewohnten Preis (€ 59) erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Heike Warmuth

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6646104501

heike.warmuth @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at