LR Schleritzko: 2 Millionen Euro an Unterstützung für Gemeinde-Projekte

Unterstützung des Landes sichert Investitionen in Höhe von 37 Millionen Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit über zwei Millionen Euro an Unterstützungsleistungen greift das Land Niederösterreich seinen Gemeinden unter die Arme. „Mit der sogenannten Landes-Finanzsonderaktionen gibt es etwa 1,753 Millionen Euro an Zinsunterstützung für Projekte in 58 Gemeinden. Mit einem Direktzuschuss von 260.000 Euro für Turnsaal-Projekte wurde darüber hinaus ebenfalls Unterstützungsleistungen durch die Landesregierung genehmigt. Gerade in finanziell schwierigen Zeiten für die öffentlichen Haushalte können wir damit Investitionen in die Lebensqualität der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ermöglichen. Mit der Unterstützung sichern wir aber vor allem Arbeitsplätze in den Regionen ab“, erläutert Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko.

Im Rahmen der Landes-Finanzsonderaktionen werden die Zinszahlungen der Gemeinden für die aufgenommenen Kredite bis zu einer Höhe von drei Prozent vom Land NÖ bezuschusst, was bei der derzeitigen Zinslandschaft bedeutet, dass das Land die betroffenen Zinszahlungen für die Gemeinden komplett übernimmt. „Damit werden etwa neue Wirtschafts- und Bauhöfe in Großmugl, Martinsberg oder Windigsteig errichtet. Gaweinstal erhält Unterstützung für die Sanierung eines Turnsaals und Arbesbach für den Bau eines Feuerwehrhauses. Investiert wird aber auch in die Sicherheit, etwa in neue Sicherungsanlagen an Eisenbahnkreuzungen in Annaberg oder St. Anton an der Jessnitz“, gibt Landesrat Schleritzko einen Überblick über die geförderten Projekte.

