Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im September 2020

Wo tut sich was in Wien? Nähere Infos auf einkaufsstrassen.at

Wien (OTS) -



1. Bezirk

IG Kaufleute Wollzeile

05.09. 10 Jahre Remasuri "Wiener Sinne" - Das Straßenfest der Wollzeile

Wiens wienerischste Einkaufsstraße feiert am Samstag, den 5. September 2020 zum 10. Mal ihr beliebtes Straßenfest. Von 10 bis 17 Uhr sind alle Kundinnen und Kunden eingeladen, die vielen Traditionsbetriebe in der Straße kennenzulernen und den Wiener Charme mit allen Sinnen zu genießen. Die Unternehmerinnen und Unternehmer von Wiens wienerischter Einkaufsstraße stellen sich und ihre Produkte wie auch Dienstleistungen vor – Anschauen und Angreifen, Probieren, Verkosten, Testen und Kennenlernen inklusive. Vielerlei Stand’ln zum Strand’ln und ein erlesenes Wiener Kulturprogramm vom Feinsten werden geboten. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher wird jede Menge Spaß und Unterhaltung geboten – bei einer Schnitzeljagd, beim Kindertheater, bei Kinderliedern für die ganze Familie sowie dem Meet & Greet mit Grüffelo. Beim traditionellen Gewinnspiel gibt es Einkaufsgutscheine im Wert von € 500,- von der Wollzeile gewinnen!

Weitere Infos: https://www.facebook.com/events/609526779984879 und https://wollzeile.wien

5. Bezirk

Verein der Kaufleute rund um den Margaretenplatz

04.09. - 25.09. Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammlerinnen und Sammler sowie Schnäppchenjägerinnen und Schnäppchenjäger können am Margaretenplatz nach Herzenslust stöbern und entdecken. Der kunterbunte Flohmarkt bietet für jeden etwas.

Marktzeiten: 08:00 - 19:00 Uhr

Terminanfragen: Christian Klasan, platz@wienmargareten.at, Tel. 01/211 33

04.09. - 25.09. Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Jeden Donnerstag bietet der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz erlesene Köstlichkeiten. Feinspitze finden hier Schmankerln und Delikatessen aus der Region und ganz Europa. Der Spezialitätenmarkt findet jeden Donnerstag von 8 bis 19 Uhr statt.

7. Bezirk

IG Kaufleute Westbahnstraße und IG Unternehmer Kaiserstraße

26.09. Hier kocht Neubau um die Wette

Zehn Teams treten am 26. September 2020 ab 12 Uhr zum fünften Mal in der Hermanngasse in Wien Neubau gegeneinander an und kochen, was das Zeug hält. Mit einem Verkostungs-Pass habt ihr die Möglichkeit, die Gerichte der einzelnen Teams zu probieren und eure persönliche Favoriten zu küren. Die Wettbewerbsjury zählt alle Punkte zusammen und um ca. 19:30 Uhr wird das Siegerteam prämiert. Kostet und bewertet mit, flaniert durch die Hermanngasse und genießt den kulinarischen Tag in Neubau!

Weitere Infos unter http://www.kocheninderhermanngasse.at

IG Kaufleute am Neubau - Schaufenster Neubaugasse

02.09. - 05.09. Neubaugasse-ReOpening

Die neue Begegnungszone Neubaugasse wird eröffnet. Los geht´s mit einer langen Tafel der Nachbarschaft am Mittwoch, dem 2. September 2020. Der 13A fährt am Freitag, dem 3. September 2020 zum ersten Mal in beide Richtungen und nimmt mit am 7. September 2020 seinen vollen Betrieb wieder auf. Von 4. bis 5. September wird die Begegnungszone zur Fußgängerzone und Veranstaltungsort für den ersten Neubaugassen-Markt mit Erweiterung in die Lindengasse, Zollergasse und Mariahilfer Straße.

Mehr Infos und Details auf https://www.neubaugasse.at

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Josefstadt

12.09. Flohmarkt am Hamerlingpark

Am Samstag, 12. September 2020, 9-15 Uhr, gibt es eine Neuauflage des erfolgreichen Flohmarktes der IG Kaufleute Josefstadt am Hamerlingpark. Hier findest Du Antiquitäten genauso wie Hausrat, Bücher, Kleidung, Vintage uvm. Standlerinnen und Standler, lokale Unternehmen sowie Privatpersonen aus dem 8. Bezirk sorgen für eine tolle Mischung aus hochwertigem, lustigem und natürlich auch kitschigem Trödel. Anmeldungen und Informationen zum Flohmarkt am Hamerlingpark unter info@cross8.at oder Tel. 01/890 01 20. Standplätze sind begrenzt.

18.09. Josefstädter Plätzefest

Das traditionelle Josefstädter Straßenfest der BV8 und der Josefstädter Kaufleute verteilt sich 2020 auf verschiedene Plätze im Bezirk. Das neue Format "Josefstädter Plätzefest" findet am Freitag, 18. September von 12 bis 21 Uhr statt. Bespielt werden unter anderem der Schlesingerplatz (Kinderprogramm), der Hamerlingplatz (Markt), der Uhl- und der Jodok-Fink-Platz. Auch in der Lange Gasse sowie in den Innenhöfen des Instituts für Höhere Studien und des Volkskundemuseums ist für Unterhaltung gesorgt. Wie jedes Jahr erwartet Dich bei den diversen Stationen ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Kunst im öffentlichen Raum, gastronomischen Schmankerln und ein umfangreiches Angebot der Kaufmannschaft.

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

04.09. - 25.09. Lerchenfelder Bauernmarkt

Besucht den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse). Termine im September:

04.09.2020

11.09.2020

18.09.2020

25.09.2020

Unsichtbares Handwerk

Zu unterschiedlichen Themen werden kostenlose Führungen in die Welt der handwerklichen Produktion in der Josefstadt und Neubau angeboten. Werkstätten und Ateliers öffnen ihre Pforten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die alte oder neue Handwerksberufe ausüben. Ihre mit dem Stadtteil verknüpften Geschichten werden im Rahmen dieser Führungen erlebbar.

Nähere Infos zu den nächsten Terminen und zur Anmeldung findest Du auf http://www.lerchenfelderstrasse.at

9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

03.09. - 24.09. Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Es erwarten euch regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an! Neu: Lieferservice telefonisch unter +43 681 81 22 17 51. Schlendert über den hübschen Platz und nutzt das breit gefächerte Angebot. Termine im September:

03.09.2020

10.09.2020

17.09.2020

24.09.2020

15. Bezirk

IG Kaufleute der Reindorfgasse

11.09. - 12.09. Reindorfgassenfest

Besucherinnen und Besucher können sich auf einige Überraschungen und Neuerung freuen. Drei Bühnen warten mit musikalischer Meisterleistung täglich von 14 bis 22 Uhr auf. Außerdem verzaubern Akrobatinnen und Akrobaten, Clowns sowie andere Künstlerinnen und Künstler mit ihrem Können und unglaublichen Fähigkeiten. Auch für die jüngsten Besucherinnen und Besucher gibt es an beiden Tagen ausreichend Programm wie etwa ein Kasperltheater oder Kinderschminken. Natürlich darf der beliebte Flohmarkt nicht fehlen, daher werden wieder die verschiedensten Hersteller, Bastler, Edelproduktanbieter und andere Verkäufer ihre Produkte zum Verkauf anbieten. Das üppige Angebot an Gastro-, Genuss- und Getränkeständen sowie Sitz- und Tanzmöglichkeiten runden das Rahmenprogramm am zweiten Septemberwochenende des beliebten Wiener Gassenfests perfekt ab.

Mehr Infos: https://www.facebook.com/Reindorfgasse/

16. Bezirk

IG Kaufleute Brunnenviertel in Neulerchenfeld

12.09. Summer in the City

Die IG Brunnenviertel lädt zu einem kulinarischen Spaziergang mit Verkostungen über den Brunnenmarkt ein - eine Reise durch viele Teile der Welt: Ihr wandert mit Kai Sann über den Markt von Libanon in die Türkei, streift dann kurz die Wachau und zieht weiter nach Kanada. Zwischendurch erfahrt ihr, warum Zuckerbäckerinnen und Zuckerbäcker beruflich oft auf Friedhöfen zu finden sind. Neugierig? Dann komm am Freitag, 12. September um 16 Uhr zum Spar an der Ecke Brunnengasse/Neulerchenfelder Straße - Haltestelle Brunnengasse. Die Veranstaltung ist kostenlos. Wer mag, kann zum Schluss für das VinziHaus in der Ottakringer Straße spenden. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten via E-Mail an kai.sann@gmail.com

19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

02.09. - 30.09. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten. Termine im September:

02.09.2020

09.09.2020

16.09.2020

23.09.2020

30.09.2020

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.09. AB 20. IM 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle Kundinnen und Kunden: AB 20. IM 20. bekommt ihr in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben von 9 bis 18 Uhr verschiedene Naschereien zu eurem Einkauf (solange der Vorrat reicht).

21. Bezirk

Wirtschaft 21

11.09. - 13.09. 148. Jedleseer Großkirtag 2020

Länger feiern in Jedlesee! Anlässlich der 148. Ausgabe geht der Jedleseer Großkirtag heuer erstmals über drei Tage von 11. bis 13. September: Den Start macht am Freitag ein spezieller Kindernachmittag - u.a. mit ermäßigten Preisen bei den Ringelspielen. Weiter geht es Samstag und Sonntag mit einem Familienfest nach alter Tradition auf der Lorettowiese (Jedlesee, Anton-Bosch-Gasse).



22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

04.09. - 18.09. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

04.09. und 18.09.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

11.09.: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129



Mehr Infos und Aktionen – z. B. aktuelle Gewinnspiele - unter https://www.einkaufsstrassen.at/

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Anita Lenzenweger

T. 01/514 50-3931

E. anita.lenzenweger @ wkw.at

W. www.einkaufsstrassen.at