NEOS sehen sich in Kritik an „Pensions-Wahlgeschenken“ bestätigt

Loacker: „Wieder einmal zahlen die Jungen zahlen doppelt. Wir brauchen ein enkelfittes Pensionssystems, das auch jungen Generationen eine Perspektive bietet.“

Wien (OTS) - NEOS sehen sich in ihrer Kritik an der, kurz vor der Nationalratswahl beschlossenen, Wiedereinführung der abschlagsfreien Frühpension bestätigt. „Schon bei dem Beschluss war klar, dass die Wahlgeschenke vor allem die junge Generation belasten werden. Die heute bekannt gewordenen Zahlen bestätigen das eindeutig.“ Loacker fordert die türkis-grüne Bundesregierung auf, endlich die Entwicklung ernst zu nehmen und zu handeln: „Es ist dringend notwendig, die Wahlgeschenke vom September 2019 rückgängig zu machen. Die Coronakrise kostet vor allem junge Menschen ihre Jobs und verbaut vielen die Chance auf den Berufseinstieg. Genau diese Generation spürt die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise am stärksten. Sie ist es gleichzeitig, die solche Wahlgeschenke finanzieren muss. Die Jungen zahlen also doppelt. Die Regierung schlägt sich durch ihre Untätigkeit auf eine Seite des Generationenvertrages und lässt die Jungen im Stich.“



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu