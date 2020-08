Jetzt einreichen! Retail Innovation Awards 2020, powered by Huawei AppGallery

Award zeichnet Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer Lösungen aus. Vergabe beim eCOMMERCE TECH DAY 2020.

Wien (OTS) - Zum bereits fünften Mal werden heuer die begehrten "Retail Innovation Awards" vom Handelsverband ausgeschrieben. Der Award zeichnet Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer Lösungen aus und wird im Zuge der Veranstaltung eCOMMERCE TECH DAY am 7. September 2020 in Wien verliehen.

„Ob kreative Ideen österreichischer Händler oder kluge Kooperationen zwischen arrivierten Handelsunternehmen und smarten Innovatoren – mit dem Retail Innovation Award wollen wir First-Mover ins Rampenlicht holen, die mutig voranschreiten. Mit Werner Wutscher als Juryvorsitzenden haben wir einen Kenner der Handelsbranche und Innovationsexperten mit an Bord“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes und Initiator der Austrian Retail Innovation Awards.

Berechtigt zur Teilnahme sind in Österreich tätige Unternehmen des Einzelhandels, Großhandels (B2B) und eCommerce. Die Teilnahme an der Ausschreibung ist kostenlos.

Es werden Sieger in den folgenden drei Kategorien ausgezeichnet:

Best In-Store Solution

Best Online bzw. Mobile Solution

Best Omnichannel Innovation

Die Gewinner erhalten im Rahmen der Veranstaltung eCOMMERCE TECH DAY die Möglichkeit, ihre Innovationen vor über 250 Gästen in einer Kurzpräsentation vorzustellen, sowie mediale Präsenz in allen Kommunikationsmedien des Verbandes.

Unterstützt werden die Retail Innovation Awards dieses Jahr vom Innovationspionier Huawei: Das Technologieunternehmen beschäftigt weltweit 194.000 Angestellte, davon mehr als 96.000 im Bereich Research and Development. Allein 2019 wurden rund 19 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert und 3.524 Innovationen von Huawei beim europäischen Patentamt angemeldet. Mehr als von jedem anderen Unternehmen.



„Forschung und Entwicklung ist die DNA von Huawei. In unseren weltweit 14 Research und 36 Joint Innovation Centern arbeiten wir Tag für Tag an einer intelligenteren und vernetzen Zukunft. Diese Bemühungen und Innovationen tragen dazu bei, neue Standards zu entwickeln und die gesamte Industrie voranzutreiben. Für uns war es daher offenkundig, den österreichischen Handelsverband und die Retail Innovation Awards zu unterstützen“, so Wang Fei, General Manager der Huawei Consumer BG Austria.

Die Huawei AppGallery

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit monatlich über 420 Millionen aktive NutzerInnen einfach und sicher Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen.

Ab sofort können Unternehmen ihren Innovation-Case für die Retail Innovation Awards zeitsparend online einreichen. Ende der Einreichfrist ist Freitag, 14. August 2020.

Jetzt einreichen: www.handelsverband.at/innoaward

