Starbesetztes ORF-„Sommerkino“: ORF-Premiere für „Florence Foster Jenkins“ und „Hail, Ceasar!“

Am 10. August ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das ORF-„Sommerkino“-Programm am Montag, dem 10. August 2020, in ORF 1: Den Auftakt macht um 20.15 Uhr eine herzerwärmende Komödie über Liebe, Musik und das Wahrwerden von Träumen: „Florence Foster Jenkins“ erzählt in der ORF-Premiere die wahre Geschichte der gleichnamigen, legendären Erbin und exzentrischen Persönlichkeit im New York der 1940er Jahre. Geradezu zwanghaft verfolgt Meryl Streep in der Titelrolle ihren Traum, eine umjubelte Opernsängerin zu werden. Doch mit ihren schrillen Tönen bringt die wohl schlechteste Sängerin der Welt ihren Pianisten Simon Helberg („The Big Bang Theory“) zum Verzweifeln. Ihr Ehemann Hugh Grant ist allerdings wild entschlossen, seine geliebte Florence vor der Wahrheit zu beschützen. Als sie beschließt, ein öffentliches Konzert in der Carnegie Hall zu geben, müssen sich die beiden Männer in ihrem Leben so einiges einfallen lassen, um ein Desaster zu verhindern. Mit dem einfühlsamen Biopic, das mit vier Golden-Globe- und zwei Oscar-Nominierungen bedacht wurde, hat Regisseur Stephen Frears der mehrfachen Oscar-Preisträgerin Meryl Streep eine einzigartige Paraderolle geschaffen. Hinreißend komisch, voll echtem Gefühl und äußerst unterhaltsam erzählt er nicht nur die Geschichte einer großen unkonventionellen Liebe, sondern auch die eines Lebenstraums, der in Erfüllung geht. In weiteren Rollen sind Rebecca Ferguson und Nina Arianda zu sehen. Das Drehbuch stammt von Nicholas Martin.

Eine Liebeserklärung der Coen-Brüder an das große Kino der 50er Jahre steht um 22.05 Uhr auf dem ORF-1-Programm: Josh Brolin muss als Studiomanager die Skandale der Stars seines Filmstudios aus den Schlagzeilen halten. Als der Starschauspieler des prestigeträchtigen Monumentalfilms „Hail, Ceasar!“ entführt wird und die Dreharbeiten dazu deshalb ins Stocken geraten, gerät der Troubleshooter in der gleichnamigen ORF-Premiere an die Grenzen seines Könnens. Mit einer gewitzten Hommage beschwören die Coen-Brüder den Geist des klassischen Hollywoodkinos im sogenannten „goldenen Zeitalter“ der Filmfabrik. Für die spritzige Showbiz-Komödie schrieben die vierfachen Oscar-Preisträger auch das Drehbuch und versammelten dafür ein hochkarätiges Ensemble vor der Kamera: Mit u. a. Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Scarlett Johansson, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Channing Tatum, Emily Beecham, Jonah Hill, Frances McDormand, Christopher Lambert und Alison Pill brillieren bis in die Nebenrollen die Stars des heutigen Hollywoods.

