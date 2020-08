„50 Jahre Tatort“: „Kollaps“ am 9. August

Und schon am 8. August in ORF 2: Harald Krassnitzer ermittelt um eine „Tödliche Tagung“

Wien (OTS) - Mit „Kollaps“ steht der achte Lieblings-„Tatort“ fest. Denn die Zuschauerinnen und Zuschauer haben wieder gevotet und schicken am Sonntag, dem 9. August 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 Jörg Hartmann, Anna Schudt und Aylin Tezel auf Verbrechenjagd durch Dortmund. Eine „Tödliche Tagung“ gibt dem Austro-„Tatort“-Team um Moritz Eisner am Samstag, dem 8. August, um 23.40 Uhr so manches Rätsel auf, wenn anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kultkrimireihe auch diesmal wieder einer der allerersten Fälle von Harald Krassnitzer auf dem Programm steht.

Neues Spiel, neues Glück

Auch in den kommenden Wochen haben Fans und alle, die es noch werden wollen, die Möglichkeit, ihren Lieblings-„Tatort“ ins ORF-2-Sonntagsprogramm (20.15 Uhr) zu wählen. Um 21.45 Uhr, direkt nach der Ausstrahlung, beginnt das Voting für den nächsten Wunsch-„Tatort“ am darauffolgenden Sonntag. Zur Auswahl stehen die verbleibenden 42 besonders erfolgreichen und beliebten Filme der vergangenen 20 Jahre mit Ermittler/innen-Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Abstimmung startet wieder von Null, die abgegebenen Stimmen aus der Vorwoche werden für den nächsten Wunsch-„Tatort“ also nicht mitgezählt. Die Stimmabgabe ist bis zum darauffolgenden Donnerstag um 23.59 Uhr online unter https://extra.ORF.at/ möglich. Der letzte Publikumsfavorit wird am 30. August 2020 zu sehen sein. Das Ergebnis der Wahl, die wöchentlichen „Tatort“-Lieblinge, werden immer freitags – vor dem jeweiligen Ausstrahlungstermin – in „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) sowie online unter https://extra.ORF.at/ und in einem On-Air-Trailer bekanntgegeben.

Mehr zu den Inhalten der beiden Filme

„Tatort – Tödliche Tagung“ (Samstag, 8. August, 23.40 Uhr, ORF 2) Mit u. a. Harald Krassnitzer, Gundula Rapsch, August Schmölzer, Mirjam Ploteny, Dietrich Siegl und Martin Brambach; Regie:

Robert-Adrian Pejo; Produktionsjahr: 2001

Kurz vor Beginn eines hochkarätig besetzten Kongresses stirbt eine junge Wissenschaftlerin und Freundin Renatas (Gundula Rapsch) in der Dampfkammer des Tagungshotels. Ein tragischer, aber natürlicher Tod? Renata ist skeptisch und bittet Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) um Hilfe. Offizielle Ermittlungen kommen nicht in Frage, also wird umdisponiert: Moritz checkt als Lokalreporter in das Hotel ein. Unter der Hand suchen er und Renata nach Indizien, die ihren vagen Mordverdacht erhärten könnten. Bei ihren verdeckten Ermittlungen sticht Moritz in ein wahres Wespennest von Intrigen und Gehässigkeiten, es geht um Forschungsaufträge in Milliardenhöhe. Mit Einfühlungsvermögen, Humor und kriminalistischem Scharfsinn bringt Eisner nach und nach die für die Klärung des Falls notwendigen Querverbindungen zutage.

„Tatort – Kollaps“ (Sonntag, 9. August, 20.15 Uhr, ORF 2 – auch als Hörfilm)

Mit u. a. Jörg Hartmann, Anna Schudt und Aylin Tezel; Regie: Dror Zahavi; Produktionsjahr: 2015

Noteinsatz auf einem Dortmunder Kinderspielplatz: Doch für die sechsjährige Emma kommt jede Hilfe zu spät. Sie hatte das bunt verpackte Kügelchen im Sand für ein Zuckerl gehalten. Es war Kokain. Erste Untersuchungen ergeben schnell, dass Dealer den Spielplatz im Park häufig als Versteck für ihre Drogen nutzen. Wie kann man sein Kind hier spielen lassen, fragt Martina Bönisch (Anna Schudt) Emmas Mutter Claudia Siebert (Alexandra Finder). Für Emmas Vater Roland Siebert (Sönke Möhring) steht fest: Die drogendealenden Asylwerber sind schuld am Tod seiner Tochter. Tatsächlich wurden bei einer Razzia im Park kürzlich zwei junge senegalesische Dealer gefilmt. Jamal Gomis (Warsama Guled) und seine Schwester Niara (Victoire Laly) befinden sich seitdem auf der Flucht. Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) hat den ihm altbekannten Drogenboss Tarim Abakay (Adrian Can) im Visier. Doch der bezichtigt die Konkurrenz. Mit einem Verzicht auf ihre eigenen Kinder muss indes Martina Böhnisch kämpfen:

Ihr Mann hat das alleinige Sorgerecht beantragt, und die beiden Söhne unterstützen den Wunsch ihres Vaters. Auch Daniel Kossik (Stefan Konarske) ist eifersüchtig. Seine Kollegin Nora Dalay (Aylin Tezel) hat einen neuen Freund, der genau das Gegenteil von ihm ist: ein gut situierter Anwalt. Und offensichtlich genießt Nora die Sicherheit, die er ihr geben kann.

