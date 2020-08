Richtigstellung zur Aussendung der Fraktionsführerin der Grünen, Nina Tomaselli, im Ibiza Untersuchungsausschuss

Wien (OTS) - Folgende Punkte gilt es richtigzustellen:

Gemeinsam mit SIGNA hat die ARE Austrian Real Estate eine Liegenschaft vom Markt – konkret von der Wirtschaftsagentur Wien Immobilien und STC Swiss Town Consult – angekauft, auf der nun das Projekt Vienna Twentytwo realisiert wird. Dabei handelt es sich um eine Quartiersentwicklung, die Wohnungen, Büroflächen, Gastronomie und Dienstleistungen vereint und rund 3.000 Arbeitsplätze sicherstellt.

Die ARE Austrian Real Estate agiert ausschließlich im freifinanzierten Bereich. Nachweislich ist zu keinem Zeitpunkt Steuergeld für Projekte der ARE geflossen. Alle Projekte und alle Partnerschaften des Unternehmens werden in Abstimmung mit den zuständigen Gremien geprüft und in voller Transparenz dargestellt.

Mit ihren Quartiersentwicklungen leistet die ARE Austrian Real Estate auch einen wichtigen Beitrag für den geförderten Wohnbau. Allein bei der Quartiersentwicklung "Eurogate II" entstehen 190.000 m² für Wohnen – 42% geförderter Wohnbau, 8% preiswerter Wohnbau und 50% freifinanzierter Wohnbau. Partner der ARE bei diesem Projekt sind Stadt Wien, Wohnfonds Wien und UBM Development.

Die ARE Austrian Real Estate ist genauso wie die Muttergesellschaft Bundesimmobiliengesellschaft zu wirtschaftlichem Agieren verpflichtet. Dies garantiert den Österreicherinnen und Österreichern den sorgsamen Umgang mit ihrem Vermögen. Mit mehr als 70 Projekten in der Bauphase und einem damit verbundenen Investitionsvolumen von 1,6 Mrd. Euro schafft der BIG Konzern Wertschöpfung, die nicht zuletzt durch die damit verbundenen 20.000 Arbeitsplätze sichtbar wird. Der BIG Konzern beauftragt im Zuge seiner Tätigkeit rund 20.000 Betriebe für Bau, Sanierung und Instandhaltung. Im vergangenen Jahr wurden zum Beispiel Instandhaltungsmaßnahmen in der Höhe von 145,9 Mio. Euro durchgeführt, wobei die meisten Aufträge an heimische Klein- und Mittelbetriebe – vielfach aus der jeweiligen Region – vergeben wurden.

Die ARE zahlt jährlich rund 20 Mio. Euro Steuern und erwirtschaftet im Verband des BIG Konzern jährlich rund 200 Mio. Euro Dividende für die Republik.

Als erster Immobilienkonzern Österreichs hat sich die BIG mit ihrem freiwilligen Mindeststandard der Nachhaltigkeit verpflichtet und engagiert sich seit nunmehr rund zehn Jahren in diesem Bereich. Die BIG steht im Eigentum der ÖBAG.

