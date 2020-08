2. Bezirk: Obere Augartenstraße – Sanierung der Fahrbahn

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 11. August 2020, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Oberen Augartenstraße von Untere Augartenstraße bis und in Richtung Gaußplatz im 2. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Obere Augartenstraße wird in Fahrtrichtung 20. Bezirk auf Baudauer für den Fahrzeugverkehr gesperrt, die Straßenbahnlinie 31 ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Der Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung 20. Bezirk wird über die Taborstraße und Obere Donaustraße zum Gaußplatz umgeleitet. Die Autobuslinien 5A und 5B in Fahrtrichtung 20. Bezirk werden über die Rembrandtstraße und Obere Donaustraße zum Gaußplatz umgeleitet. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 2., Obere Augartenstraße von Untere Augartenstraße bis Gaußplatz (Fahrtrichtung 20. Bezirk)

- Baubeginn: 11. August 2020

- Geplantes Bauende: 26. August 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



